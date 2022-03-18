Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği

18.03.2022 11:15
Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanların beslenmesine yönelik ilçelere sağladığı mama desteğini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanların beslenmesine yönelik ilçelere sağladığı mama desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda 13 ilçe belediyesine toplam 13 ton mama dağıtımı gerçekleştirildi.

Sadece insana değil, diğer tüm canlılara da hizmetlerini ulaştıran, gönül ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki, Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik mama yardımına devam etti.

150 BİN TL DEĞERİNDE MAMA DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından, Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Özvatan, Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar olmak üzere 13 ilçe belediyesine, toplam yaklaşık 150 bin TL maliyetli 13 ton mama teslim edildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN TOPLAM 61 TON MAMA YARDIMI

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile gerek sokak hayvanları gerekse belediyeler bünyesindeki hayvan barınaklarında yer alan hayvanlar için, sivil toplum kuruluşlarına ve resmi kurum ve kuruluşlara bu süreçte yapılan toplam mama yardımı 61 tona ulaştı. - KAYSERİ

Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği
Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği
Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği
Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği
Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Belediyesi'nden 13 ilçeye 13 ton mama desteği - Son Dakika


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