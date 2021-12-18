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Büyükşehir'den sağlıklı şehirleşme adımları - Son Dakika

Büyükşehir'den sağlıklı şehirleşme adımları

18.12.2021 11:30
Büyükşehir'den sağlıklı şehirleşme adımları

Bursa'nın en büyük ilçelerinde biri olan İnegöl'de sağlıklı dönüşümün sağlanması maksadıyla hazırlanan 'Yeni İnegöl Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Bursa'nın en büyük ilçelerinde biri olan İnegöl'de sağlıklı dönüşümün sağlanması maksadıyla hazırlanan 'Yeni İnegöl Projesi'nde çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesine nefes aldıracak olan 'Yeni İnegöl Bölgesi'nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte 'Yeni İnegöl Bölgesi'ndeki faaliyetleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. 17.5 milyon TL'lik altyapı çalışmasının yapıldığı ve Akhisar-Huzur mahallelerini kapsayan Yeni İnegöl Bölgesi'nde, 27 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı döşendi. Akhisar- Karalar içme suyu terfi istasyonu manevra odası ve pompaları yenilenirken, 2 adet içme suyu kuyusu açıldı ve 10 bin metre içme suyu hattı ilavesi yapıldı.

Yeni İnegöl'de dönüşüm sürüyor

Bahar aylarında ekonomik canlanmayla birlikte inşaat sektöründe gelişim yaşanacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her sene nüfusu artan İnegöl ilçesinde de bu hareketliliğin hissedileceğini belirtti. Bu potansiyeli de 'Yeni İnegöl' diye tabir edilen Akhisar, Huzur ve Baykoca mahalleleri üçgenindeki bölgenin karşılayacağını ifade eden Başkan Alinur Aktaş, "Bu bölgedeki yol ve altyapı çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Bölgede konutla ilgili dönüşüm ve gelişim projeleri olan ilgili kişilere çağrıda bulunuyorum. Konuyla alakalı gecikmesinler. Akhisar-Huzur mahallelerinde şu ana kadar 17.5 milyon TL'lik altyapı çalışması yapıldı. Bu kapsamda 27 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı döşendi. Avrupa Yatırım Bankası'ndan aldığımız kaynakla, bölgenin tamamını kapsayacak şekilde 47,22 milyon Euro maliyetli içme suyu hattı, 20,28 milyon Euro maliyetli yağmur suyu ve atık su hattı yapılacak. Bütün bölgeyi besleyebilmek adına 3 adet 10 bin metreküplük içme suyu deposu yapılacak" dedi.

"Yeni İnegöl, mevcut İnegöl'ü de rahatlatacak"

Bölgede planlanan 40 kilometrelik yeni imar yolları kapsamındaki çalışmaları da anlatan Başkan Aktaş, "İlk etapta 11 kilometrelik kısım için toplam 475 bin metreküp kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında; 30 metre genişliğindeki 750 metre, 40 metre genişliğindeki 2 bin 200 metre yol açıldı. 55 bin metreküp kazı yapıldı, 78 bin ton malzeme kullanıldı. Çalışmalar devam ediyor. İnegölspor tesisleri de bu yıl tamamen burada konuşlanacak. TOKİ'nin üçüncü etabı yapılıyor. Yeni konutlar var. Bunlar bölgenin canlanacağının işaretidir. Akhisar ve Huzur'la bağlantının sağlanması için yol çalışmaları da sürüyor. Burada yerleşmeyi düşünen vatandaşlarımız, altyapı ve üstyapı olarak taleplere cevap verebilecek konumda olduğumuzu bilsin. Yeni İnegöl, mevcut İnegöl'ü de rahatlatacak. 'Yılların projesi' dediğimiz çalışmanın değeri, 30-40 sene sonra daha iyi anlaşılacaktır. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Büyükşehir'den sağlıklı şehirleşme adımları
Büyükşehir'den sağlıklı şehirleşme adımları

geri dönüşüm, Hisarcık, Akhisar, İnegöl, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den sağlıklı şehirleşme adımları - Son Dakika


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