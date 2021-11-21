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Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi - Son Dakika

Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi

21.11.2021 12:01
Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meltem Köprülü Kavşak altında bulunan 9 bin metrekare alanda yaptığı park ve meydan düzenlemesiyle Akdeniz Üniversitesi ana girişini yepyeni bir görüntüye kavuşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meltem Köprülü Kavşak altında bulunan 9 bin metrekare alanda yaptığı park ve meydan düzenlemesiyle Akdeniz Üniversitesi ana girişini yepyeni bir görüntüye kavuşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi park, yeşil alan, peyzaj ve meydan düzenlemeleriyle şehrin estetik noktalarını güzelleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde yapılan Meltem Köprülü Kavşak altındaki 9 bin metrekarelik alanda park ve meydan düzenlemesi yaptı. Akdeniz Üniversitesi ana girişinin de bulunduğu alanın, gençlerin kullanımına uygun olmasına önem verildi.

"Büyük Geometrici"den esintiler

Meydan projesini Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın, yeşil alan düzenlemesini ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı projenin uygulamasını ise Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı gerçekleştirdi. Çalışmada konsept olarak M.Ö. 262-190 yılları arasında Antalya bölgesinde yaşamış olan Pergeli Apolonius'tan esinlenildi. Kullanılan geometrik formlarla ritim, renk, desen ve heykellerle yatayda ve düşeyde hareketlilik sağlandı. Park ve meydan düzenlemesinde 'Büyük Geometrici' unvanını alan ve en büyük eseri koni kesitlerine elips, parabol ve hiperbol adlarını veren Apollonius'tan örnekler verildi. 9 bin metrekarelik proje alanı üniversite yerleşkesine ve Antalya'ya özgün bir yeşil alan düzenlemesiyle kısa sürede tamamladı.

Bitki ve ağaçlarla donatıldı

Dumlupınar Bulvarı, Meltem Köprülü Kavşak altı ve Akdeniz Üniversitesi girişini kapsayan yeşil alan proje uygulamasının raylı sistem hattı ile bir bütünlük oluşturması dikkate alındı. Bu kapsamda alan, turunç, zakkum ağaçlarıyla birlikte silindir formlu ficus nitida ve asırlık zeytin ağaçları ile donatıldı. Renk bütünlüğünü sağlamak ve güçlendirmek amacıyla dolamit taşı, pomza, ağaç kabuğu ve traversler kullanılarak yapılan kurakçıl peyzaj tasarımında asparagus, bahçe külü, mevsimlik çiçek, çıtır taflan, agapanthus, gynura, bodur altenethera bitkileri ile yemyeşil bir alan oluşturuldu. - ANTALYA

Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi
Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi
Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi
Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi
Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi
Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi
Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir'den üniversite girişine meydan düzenlemesi - Son Dakika


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