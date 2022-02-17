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Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor - Son Dakika

Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor

17.02.2022 09:27
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ecdat yadigarı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ecdat yadigarı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kısa adı KUDEB olan Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü, il genelindeki çeşmeler için özel bir proje hazırladı.

'Tarihi Erzurum Çeşmelerinin İhyası Projesi' kapsamında kentte tarihçiler ve uzmanların gözetiminde il genelinde çeşmelerin fiziki yapısıyla ilgili raporlar hazırlandı. Hazırlanan rapor sonrası kolları sıvayan Büyükşehir'in ekipleri, ilk etapta 17 tarihi çeşmeyi baştan aşağı onardı.

Projenin devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Erzurum çeşmelerinin seyyahlara dahi ilham kaynağı olduğunu hatırlattı. Başkan Sekmen, şu görüşlere yer verdi: "Sularının güzelliği ile seyyahlara bile ilham kaynağı olan tarihi çeşmelerin şehridir Erzurum kuşkusuz Erzurum'da ecdat yadigarı 200'e yakın tarihi çeşme var. Elbette ki bu çeşme sayısı yakın bir tarihe kadar daha da fazlaydı. Bizler geçmişte halkımıza bu hizmeti sunan hayır sahiplerinin bıraktığı ecdat yadigarlarının yaşatılması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde bırakılması adına önemli bir projeyi hayata geçirdik. 'Tarihi Erzurum Çeşmelerinin İhyası' adını taşıyan bu projeyle birlikte bakıma muhtaç çeşmelerimizin restorasyonları için özel bir ekip kurduk. Bilim insanlarının da yer aldığı bu çalışmayla birlikte 17 çeşmemizin restorasyonunu tamamladık. Ayrıca dijital bir çalışmada yaparak kare kod uygulamasını hayata geçirdik. Onarım yapılan her bir çeşmemiz için bilgilendirme levhaları oluşturduk. Vatandaşlarımız bu bilgilendirmelerde yer alan kare kodlar ile de çeşmelerimiz hakkında daha detaylı bilgiye kolayca ulaşabiliyor. Bakım ve onarımı yapılan çeşmelerimize inşallah yenilerini ekleyeceğiz." - ERZURUM

Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor
Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor

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Büyükşehir Belediyesi, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ecdat yadigârı çeşmeleri baştan aşağı restore ediyor - Son Dakika


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