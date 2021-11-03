Büyükşehir sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor - Son Dakika

Muğla il genelinde sağlık çalışanları Büyükşehir Belediyesine ait siyah plakalı toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz faydalanabilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını süresince büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyor. Sağlık çalışanları Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesine ait siyah plakalı toplu taşıma araçlarından 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz faydalanabilecek.

Salgının başladığı günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlar, esnaflar ve sağlık çalışanları gibi birçok farklı konularda projeler üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi salgının etkilerini en aza indirmeye çalışıyor. Bu kapsamda sağlık çalışanlarına ücretsiz konaklama ve ücretsiz taşıma hizmeti veren

Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle il genelinde 172 bin 601 sağlık çalışanını ücretsiz taşıdı. Büyükşehir Belediyesi bu hizmeti yılsonuna kadar uzattı. Sağlık çalışanları 31 Aralık 2021 tarihine kadar büyükşehir belediyesinin siyah plakalı araçlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek. - MUĞLA