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Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika

Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında

03.10.2021 13:19
Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların yanında olduklarını belirterek, sokak hayvanlarının tedavi, beslenme ve sulamalarına yönelik hizmetin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların yanında olduklarını belirterek, sokak hayvanlarının tedavi, beslenme ve sulamalarına yönelik hizmetin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Dünya genelinde her yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç'ın talimatlarıyla gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini tüm hayvanlara sahip çıkarak gösteriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 4 Ekim'in Hayvanları Koruma Günü olduğunu hatırlatarak, sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların her zaman yanlarında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi ile Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi arasında yapılan protokol gereğince hayvan severler ve ilçe belediyeleri tarafından fakülte hastanesine getirilen tüm sokak hayvanlarının tedavisinin burada yapıldığını söyleyen Büyükkılıç, masrafların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.

Başkan Büyükkılıç, barınaklara ve bakım evlerine gelen tüm sokak hayvanlarının hem kısırlaştırmasının yapıldığını hem de tedavilerinin ardından kayıt altına alındıklarını belirterek, şimdiye kadar sokak hayvanlarını besleyen gönüllü hayvan severlerin yanı sıra İlçe Belediyeleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sivil Toplum Kuruluşlarının taleplerinin periyodik olarak karşılanırken, bu kapsamda 30 bin kilogramı aşkın mama desteği verildiğini anlattı.

Büyükkılıç, geçtiğimiz yıl 165 yaban hayvanının gerekli tüm tedavilerinin yapıldıktan sonra doğaya tekrar bırakıldığını, şehrin simgesi haline gelen güvercinlerin de unutulmayarak düzenli besleme programına dahil edilip, yem ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Kayseri'de sokak hayvanları gönüllülerine kayıtsız kalmadıklarını, ücretsiz mama desteği vererek hayvanseverlerin duyarlı hizmetlerine ortak olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik özendirici programlar düzenlendiğini, 'satın alma sahiplen' anlayışı çerçevesinde hareket edildiğini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında
Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında
Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında
Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında

Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Sokak Hayvanları, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında - Son Dakika


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