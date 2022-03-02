Büyükşehir Türk Halk Müziği korosu yöresel türküleri seslendirdi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu "Gönülden Dile Konseri" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu'ndaki konserde Koro Şefi Öğretim Görevlisi Yaşar Seçkin yönetiminde, başta Anadolu olmak üzere Kırım, Azerbaycan, Kerkük, Rumeli yörelerinin sevilen türküleri seslendirildi. Koro ayrıca Ahmet Aykan solistliğinde Gaziantep yöresine ait "Eller Kınalı Gelin" şarkısını söyledi. Konserde halk oyunları grubu ise seslendirilen şarkıların yörelerine ait oyunları sergilerken izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserin sonunda izleyiciler dakikalarca koroyu ayakta alkışladı.

Konser bitiminde Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, günün anısına koro şefi Yaşar Seçkin'e çiçek verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP