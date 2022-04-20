Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi - Son Dakika
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Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi

20.04.2022 15:54
Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Fatma ve Yusuf Özkan arasında Büyükşehir Belediyesi'nce modern bir şekilde projelendirilen Kedi-Köpek Evi'nin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Fatma ve Yusuf Özkan arasında Büyükşehir Belediyesi'nce modern bir şekilde projelendirilen Kedi-Köpek Evi'nin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen imza protokolünde Fatma-Yusuf Özkan Kedi-Köpek Evi projesi için imzalar atıldı. Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, hayırsever Özkan Ailesi'ne teşekkür ederek, "Yaklaşık 20 yıldır hizmet veren önemli bir barınağımız mevcuttu. Son günlerde gelişen süreç, koşulların değişmesi, doğaya ve hayvanlara karşı insanlarımızda oluşan bilinç ile çıkan yasalar, mevzuat uyarınca günün en anlamlı, en önemli ve en duyarlı alanlarını içeren projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

"KAYSERİ'YE ÖZEL YENİ BİR TARZ EKLEDİK"

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce tahsis edilen ve onaylanan desteği hatırlatan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"İlgili bakanlığımız ve belediyemiz işbirliğinde bu defa Kayseri'ye özel yeni bir tarz ekledik. Hayırsever destekli Kedi-Köpek Evi'mizi kazandıracağız. İnşallah hayvanlarımıza şefkatle, merhametle yaklaşırken, hayırseverimiz Yusuf kardeşimize ve kıymetli eşleri Fatma hanımın da bu konuda gayretleri olduğunun farkındayız. Bu anlamlı projeye destek veren ailemizi tebrik ediyorum. Kayseri özelinde anlamlı bir projeye imza atılmış oluyor. Kayseri hayırseverler şehri olarak bilinir ve böyle bir projeye de destek veriyorlar.

Hayırsever Yusuf Özkan da farklı bir alanda, dilsiz canlılara katkı olmak için daha iyi bir ortamda, yaşam alanlarının daha iyileşmesi adına bu projeye katkıda bulunduklarını ifade ederken, hayırsever Yusuf Özkan'ın eşi Fatma Özkan ise "Çok mutluyum, çok duyguluyum, Allah tamamına erdirsin, rabbim utandırmasın" dedi.

Konuşmaların ardından Kedi-Köpek Evi projesi için imzalar atıldı.

Proje çerçevesinde, Kocasinan ilçesi, Oymaağaç mevkiinde 17 bin metrekare toplam alanda yapımı planlanan Kedi-Köpek Evi'nde tesisinde, ayrı ayrı hem kedi hem de köpekler için gezdirme alanları, oyun alanları, sosyal donatılar, hayvan severler için bekleme salonu, otopark ve kısırlaştırma merkezi gibi birçok birim yer alacak. - KAYSERİ

Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi
Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi
Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi
Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi
Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi

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Büyükşehir Belediyesi, Yusuf Özkan, Köpek, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir ve hayırsever işbirliği ile kedi-köpek evi - Son Dakika


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