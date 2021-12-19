Manisa Büyükşehir ve Salihli Belediyesi arasında tahsis protokolü - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir ve Salihli Belediyesi arasında tahsis protokolü

19.12.2021 15:55

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında, Çok Amaçlı Etkinlik Salonu tahsis protokolü imzalandı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda arasında, Çok Amaçlı Etkinlik Salonu tahsis protokolü imzalandı.

Salihli'de, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan Sarıpınar Mahallesi ve Yılmaz Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, imzalanan protokol ile Salihli Belediyesi'ne tahsis edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'nın imzaları attığı protokol Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı sonrasında gerçekleştirildi. Protokol kapsamında Sarıpınar Mahallesi ve Yılmaz Mahallesi Çok Amaçlı Etkinlik Salonları, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 09.11.2021 tarih ve 635 sayılı kararı ile 5 (beş) yıl süre ile bedelsiz olarak Salihli Belediyesi'ne tahsis edildi. Protokol töreninin ardından konuşan Başkan Ergün, protokolün her iki belediyeye de hayırlı olmasını temenni etti. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da desteklerinden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Manisa Büyükşehir ve Salihli Belediyesi arasında tahsis protokolü - Son Dakika


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