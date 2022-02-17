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Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi - Son Dakika

Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi

17.02.2022 12:36
Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yüzde 1'lik KDV indirimine uymayan, fahiş fiyat uygulayan ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yüzde 1'lik KDV indirimine uymayan, fahiş fiyat uygulayan ve haksız kazanç sağlayanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri kent genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde, alışveriş merkezleri gibi yerlerde, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmelikleri gereğince denetimlerini yoğun şekilde sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, perakende satışı yapılan ürünlerin etiketini veya fiyat tarifesini asmayanlara, eksik gramaj, etiketteki fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik sıkı bir denetim gerçekleştiriyor.

Öte yandan zabıta ekipleri tarafından, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesinin etiketlere yansıyıp yansımadığına yönelik iş yerlerinde denetimler de aralıksız şekilde sürdürülüyor. - KAYSERİ

Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi
Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi
Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi
Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Katma değer vergisi, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükşehir Zabıtasından KDV denetimi - Son Dakika
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