Büyükşehirden 19 Mayıs'ta çifte konser - Son Dakika
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Büyükşehirden 19 Mayıs'ta çifte konser

18.05.2022 12:08
Büyükşehirden 19 Mayıs'ta çifte konser

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı çifte konserle kutlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı çifte konserle kutlayacak.

19 Mayıs Perşembe akşamı İzmit Sekapark'ta saat 21.00'de gençlerin sevgilisi Ceza sahne alacak. Aynı gün Dilovası Polisan Spor Salonu'nda saat 20.30'da da Kutsi konser verecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma, tramvay ve deniz ulaşımında yapılacak seferler 19 Mayıs Perşembe günü 24 saatliğine ücretsiz olacak.

Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar- Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı hattı ile Hat 700 ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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