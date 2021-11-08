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Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi - Son Dakika

Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi

08.11.2021 12:33
Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençliğe yönelik sürdürdüğü projeleri içerisinde yer alan Değer Gençlik Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür kuruluşu Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), gençliğe yönelik sürdürdüğü projeleri içerisinde yer alan Değer Gençlik Projesi'nin tanıtımını gerçekleştirdi.

İlginin yoğun olduğu tanıtım toplantısında kayıt yaptıran öğrenciler ve veliler konuk edilirken, genç dostu Büyükşehir'in gençlik projesini tercih eden konuklara Değer Gençlik Projesi anlatıldı ve atölyeler gezdirildi. 14-17 yaş arası (9, 10 ve 11. sınıf) gençlerin haftada 2 gün, yılda toplam 320 saat ücretsiz olarak verilecek eğitimleri içeren Değer Gençlik Projesi için kayıt yaptıran öğrenciler ve velilerin ağırladığı toplantıda konuklar bilgilendirilirken, şehrin her bölgesinde eğitim alan tüm öğrenciler söz konusu projeye www.kaymekonline.com adresinden online olarak başvuru yapabiliyor.

KAYMEK, Gençlik Merkezleri'nde 'Değer Gençlik' ismiyle yeni bir eğitim modelini hayata geçirerek gençlerin sosyal, sanatsal, kültürel ve kişisel gelişimlerini öncelemek suretiyle akademik gelişimlerine de dolaylı katkı sağlamayı hedeflerken, özel olarak tasarlanmış 7 ayrı atölyede 25 farklı alanda gerçekleştirilen robotik kodlamadan, diksiyon eğitimine, Kaligrafi ve Filografi'den dijital tasarımlara kadar hemen her alanda eğitimler gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi
Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi
Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi
Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi
Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Eğitim, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Büyükşehirin değer gençlik projesine yoğun ilgi - Son Dakika


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