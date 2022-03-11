Buz gibi havada boğazda yüzdüler - Son Dakika
Üye Girişi

Buz gibi havada boğazda yüzdüler

11.03.2022 08:41
Buz gibi havada boğazda yüzdüler

İstanbul'da soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.

İstanbul'da soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Anadolu Yakası ilçelerinde de yoğun kar yağışı sürüyor. İstanbul'un cadde ve sokakları beyaza büründü. Sıcaklıkların eksi seviyeye ulaştığı kentte soğuğa aldırış etmeyen, 'Sarayburnu Fatihleri' adını verdikleri bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize atladı. Suya atlayan vatandaşlar, kar yağışı altında dakikalarca yüzdü. Kız Kulesi'ne karşı buz gibi havada boğazda yüzen vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz"

Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, "Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır" diye konuştu. - İSTANBUL

Buz gibi havada boğazda yüzdüler
Buz gibi havada boğazda yüzdüler
Buz gibi havada boğazda yüzdüler
Buz gibi havada boğazda yüzdüler
Buz gibi havada boğazda yüzdüler

YORUMLAR
500
Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı Üsküdar'da içinde yolcuların olduğu İETT otobüsü elektrik panosuna çarptı Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetişti Üsküdar'da yolda kalan sürücülerin yardımına basın mensupları yetişti

Sarayburnu, İstanbul, Üsküdar, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Buz gibi havada boğazda yüzdüler - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Çanakkale'de şehitlikteki mezar taşlarını temizleyen 2 genç duygulandırdı
08:45 Rus askerden dehşete düşüren sözler: 'Sivillere ateş etmeyi reddettikten sonra bir Rus asker tarafından vuruldum'
08:37 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan, bebeğini kaybetti
08:35 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümü dün akşam yayınlandı! Piri Reis ve leventleri hangi planla kurtuldu?
08:27 Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlandı! Züleyha, Hakan'la ilgili gerçeği öğrendi!
08:24 Berabere kalınan maçta, Galatasaray, Barcelona'nın 18 maçlık gol serisini bozdu
08:23 Tipi ve kar yağışı yolcu otobüsünün devrilmesine neden oldu: 8'i ağır, 34 kişi yaralandı
08:22 Megakent'te kar alarmı: Kar yağışı gece etkisini artırdı, önlemler peş peşe geldi
08:19 Şeyma Subaşı'ndan yeni haberler var: Evleneceklerdi, ayrılık kararı açıkladı
08:19 Düşüş sürüyor: Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 08:52:08. #1.12#
SON DAKİKA: Buz gibi havada boğazda yüzdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement