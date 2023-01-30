Buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia etti - Son Dakika
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Buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia etti

30.01.2023 13:35

Buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia etti Çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu: "Bir sokak köpeği geliyor, buzağımızı parçalayıp gidiyor" Sakarya'nın Erenler ilçesinde buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia eden çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu, "Yetkililer,...

Buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia etti

Çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu: "Bir sokak köpeği geliyor, buzağımızı parçalayıp gidiyor"

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia eden çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu, "Yetkililer, çözüm bulsun, köylüye yardım ve bu zararımı telafi etsin" dedi.

Erenler ilçesi Kayalarmemduhiye Mahallesi'nde iddiaya göre, sokak köpekleri, buzağıya saldırarak parçaladı. Yetkililere seslenen çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu ise geçim kaynağı olan hayvanlarının tehlike altında olduğunu aktararak duruma tepki gösterdi. Daha önceki zamanlar da sokak köpekleri tarafından tavuklarının telef edildiğini anlatan Hava Fideci, kendisinin de köpek saldırısına uğradığını söyledi. Çocukların okula giderken köpekler tarafından saldırıya uğradığını belirten Fideci, yetkililerden konuya ilişkin çözüm bulunması hususunda yardım istedi.

"Bir sokak köpeği geliyor, buzağımızı parçalayıp gidiyor"

Buzağısının sokak köpekleri tarafından telef edildiğini söyleyen çiftçi Mustafa Çorbacıoğlu, "Sokak köpeği buzağımı avludan dışarı çıkartarak parçalamış. Bu köpekler daha öncesinde de benim ve komşumun tavuklarına saldırdı. Çiftçiliği 1973 yılından beri yapıyorum. Geçim kaynağımız bu zaten korona virüs olayından bu yana hepten düşmüş haldeydik. 20 ayda bir inekten buzağı alıyoruz. Yazı günah değil mi bize. Bir sokak köpeği geliyor, buzağımızı parçalayıp gidiyor. Memleketimizde görüyoruz sokak köpeklerinin yaptığı vahim olayları, insanlar köpeklerden korkup canlarını arabaların önüne atıyor, ağaçlardan ve duvarlardan atlıyor. İlçe tarım olur, Erenler Belediyesi olur, bu il kuruluşlarından yardım istiyorum. Yetkililer, çözüm bulsun, köylüye yardım etsin ve bu zararımı telafi etsin" dedi.

"Çocuklar okula giderken köpeklerin saldırılarına maruz kaldıklarını söylüyorlar"

Sabah okula giden çocukların köpeklerin saldırısına maruz kaldığın aktaran Hava Fideci, "Çiftçilik geçim kaynağımız. Tavuklarımı bahçenin içinde parçalamışlar. Bizde hayvan severiz ve bakıyoruz. Ama bunlar sokak köpekleri, bir yerden toplanıyor kulaklarında küpe var diğer bir bölgeye bırakılıyor. Mahalle arasında çocuklar okula giderken köpeklerin saldırılarına maruz kaldıklarını söylüyorlar. Bizde bunları bildiriyoruz, toplanıyor. Bu adamında geçim kaynağı bu bugün ona yarın bana. Marketlerde atılan yiyecekler ziyan olacağına barınaklara verilsin. Endişeleniyoruz, beni daha önce ısırdı ve nereden geldiğini anlamadık. Bende maruz kaldım daha önce şimdide hayvanlara saldırmaya başladılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia etti Buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia etti

Hisarcık, Sakarya, Erenler, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Buzağısının sokak köpekleri tarafından parçalandığını iddia etti - Son Dakika

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