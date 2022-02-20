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Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek - Son Dakika

Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek

20.02.2022 10:01
Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek

Çağfen Koleji Anadolu Interact Kulübü tarafından başlatılan "Al getir oku götür" projesi kapsamında 3 farklı mahalleye kurulacak kütüphaneler sayesinde, hem gençlerin kitaplara ulaşması hem de Eskişehir'deki okuma oranının artırılması hedefleniyor.

Çağfen Koleji Anadolu Interact Kulübü tarafından başlatılan "Al getir oku götür" projesi kapsamında 3 farklı mahalleye kurulacak kütüphaneler sayesinde, hem gençlerin kitaplara ulaşması hem de Eskişehir'deki okuma oranının artırılması hedefleniyor.

Çağfen Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, okuma kitaplarına ulaşmakta zorlanan çocuklar ve öğrenciler için farklı bir çalışmaya imza attı. "Al getir oku götür" adlı projeyi hazırlayan Interact Kulübü'ne bağlı liseli gençler; ilk etapta Eskişehir'deki Uluönder, Bahçelievler ve Şirintepe mahallelerine kütüphane kurma kararı aldı. Hazırladıkları kampanya ile gönüllülerden 3 bin adet kitap toplamayı hedefleyen gençler, farklı projelerden elde ettikleri gelirlerle de alınacak kitaplar için fon sağlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Eskişehir'deki okuma oranlarının da artırılması amaçlayan öğrenciler, ilerleyen süreçte projenin kent ve Türkiye geneline yayılması için çalışmalar da yapacak.

"Tamamen halkın isterse kullandığı isterse de satın alıp bağışlayacağı kitaplar olacak"

Projenin detayları hakkında açıklamalarda bulunan Çağfen Koleji Anadolu Lisesi ve Interact Kulübü öğrencisi Meriç İnci Uçar, "Biz TÜİK verilerine dayanarak bir araştırma yaptık. Eskişehir'de erkeklerin 0,5, kadınların ise 3,2 oranında okuma yazma eksikliği olduğunu fark ettik. Bu Türkiye geneli için yüksek olsa bile aslında düşük bir oran. Bizim amacımız bunu ve yaşıtlarımızın okuma oranını yükseltmek. Bu aslında bir sosyalleşme aracı. Bunlara ulaşamayan insanlar var. Ailevi sebeplerden dolayı veya okuldaki kütüphane eksikliğinden olabilir. Biz bunu engellemek istiyoruz. Proje kapsamında 3 adet muhtarlıkla görüştük. Hepsi bin adet kitap almayı kabul ettik. Bizler de halkan toplayacağımız kitapları muhtarlıklara bağışlayacağız. Cebimizden maddi anlamda bir şey çıkmayacak. Tamamen halkın isterse kullandığı isterse de satın alıp bağışlayacağı kitaplar olacak. Bunu sürekli devam ettirmek istiyoruz. Gönüllülük esası olacak ve halktan isteyeceğiz. Sonuçta hiçbirimizin birbirinden eksiği yok. Onların elinde imkan yoksa ve biz de bunu sağlayabiliyorsak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

"İlk olarak ilçelerden daha sonra da Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz"

Projenin Türkiye geneline yayılmasıyla okuma oranlarında artış yaşanacağına değinen Çağfen Koleji Anadolu Lisesi Okul Psikolojik Danışmanı Gözde Poyraz, "Kulüp olarak 'al getir oku götür' projesini geliştirdik. Proje kapsamında 3 tane muhtarlık belirledik. Bu muhtarlıklara ek bir proje ile elde edilen gelirle kütüphane kurmayı hedefledik. Bu şekilde okuma oranını arttırmayı istiyoruz. Öncelikli hedefimiz yereldi. Projemiz büyürse ilk olarak ilçelerden daha sonra da Türkiye geneline yaymayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek
Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek
Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek
Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek
Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek
Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek
Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek

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Anadolu Lisesi, Eskişehir, Türkiye, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çağfenli öğrenciler mahallelerde kitabı sevdirecek - Son Dakika


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