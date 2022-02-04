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Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti - Son Dakika

Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti

04.02.2022 14:56
Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul'da kampta bulunan üniversiteli kız öğrencileri akşam yemeğinde konuk etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İstanbul'da kampta bulunan üniversiteli kız öğrencileri akşam yemeğinde konuk etti. Gelecek Türkiye'sinde gençlere çok iş düştüğünü söyleyen Çağırıcı, onlara tavsiyelerde bulundu. Otomobilden yapay zekaya kadar teknolojideki yerli gelişmelere vurgu yapan Çağırıcı, "Kendinizi bilgisayar, yazılım ve programlama dillerinde mutlaka geliştirin" dedi.

Yurdun çeşitli yörelerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından İstanbul'da kampa getirilen üniversiteli kız öğrenciler, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın misafiri oldu. Çağırıcı, 10 ilde farklı üniversitelerde değişik bölümlerde okuyan 135 genci Gençlik Merkezi'nde akşam yemeğinde ağırladı. Çağırıcı hem konuklarıyla birlikte yemek yedi hem de sohbet etti.

Gelecek Türkiye'sinde size çok iş düşecek

Yapay zekadan robotik sistemlere, otomobilden İHA- SİHA sistemlerine kadar teknoloji dünyasındaki yerli ve milli gelişmelerden bahseden Çağırıcı, "Kendinizi çok iyi yetiştirin. Bu günleri fırsat bilin. Mesleğinizde yabancı dilinizi geliştirin. Kendinizi bilgisayar, yazılım ve programlama dillerinde mutlaka geliştirin. Gelecek Türkiye'sinde size çok iş düşecek. Bizim için fikirleriniz çok önemli. Sizin ufak fikirleriniz bile bizde projeye dönüşüyor" dedi. Öğrencileri de dinleyen Çağırıcı, herhangi bir ihtiyaçları olduğunda kendilerine ulaşabileceklerini söyleyip onlara telefon numarasın verdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da katıldı. - İSTANBUL

Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti
Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti
Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti
Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti
Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti

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Lokman Çağırıcı, Bağcılar, İstanbul, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çağırıcı, 10 ilden üniversite öğrencilerini konuk etti - Son Dakika


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