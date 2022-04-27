Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi - Son Dakika
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Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi

27.04.2022 16:23
Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi

Tokat'ta bir vatandaş bir kısmı kendisine ait arazi üzerinde inşa edilen cami nedeniyle arazisinin tamamına imar alamayınca, caminin çevresini bariyerle çevirdi.

Tokat'ta bir vatandaş bir kısmı kendisine ait arazi üzerinde inşa edilen cami nedeniyle arazisinin tamamına imar alamayınca, caminin çevresini bariyerle çevirdi.

Tokat'ta Yeşilırmak mahallesinde 1998 yılında bir hayırsever cami inşa ettirdi. Emin Kılıç, 12 yıl önce caminin yanında bulunan yaklaşık 3 dönümlük arazisinin imara açılması için Tokat Belediyesine başvuruda bulundu. Tapu kadastro tarafından yapılan ölçümlerde caminin yapıldığı arsasının 164 metrekarelik kısmının kendi arsasında olduğunu öğrendi. Arazinin 164 metrekaresinin üzerinde cami bulunduğu için arazisini bir bütün olarak imara açamadı.

Emin Kılıç (57) yargıya başvurup arsasının imara açılmasını talep etti. Yerel mahkeme Kılıç'ın başvurusunu kabul ederek imar düzenlemesine karar verdi. Belediyenin imar düzenlemesine ise Milli Emlak Müdürlüğü itiraz etti. Yapılan itirazı değerlen Tokat İdari Mahkemesi imar düzenlemesini iptal etti. Bu karar üzerine caminin bulunduğu arsanın Milli Emlak'a ait başka bir arazi ile trampa olarak bilinen takas anlaşması yapıldı. 2 yıllık çalışma sonucunda ise trampa kararı Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun bulunmadı. Kılıç, yasal olarak başka bir seçeneği kalmaması üzerine caminin bulunduğu arsasında tarım işine girmeye karar verdi. Arsasının etrafını bariyerlere kapatan Kılıç, caminin, kadastro sınırları içinde kalan her iki giriş kapısını da Ramazan Bayramı sonrasında kapatmaya karar verdi.

"Kadastro sınırlarımızı çevirerek içinde tarım alanı, sera yaptıracağız"

Kılıç, 24 yıl önce ibadete açılan camini kendi arazisine taşkın şekilde yapılmış olduğunu ileri sürerek, "Bu anlamda imarda tadilat taleplerimizi yetkili mercilere ilettik. Yaklaşık 1,5 dönümlük bir araziyi bedelsiz terk etmek kaydıyla kalan kısmı da imarda kullanalım diye talebimiz oldu ama uygun görülmedi. Bu nedenle yasal yollara müracaat ettik. Mahkeme kararıyla bir imar yapıldı. Burada bir parselin bir tanesi hazine ait parsel, 1993 yılında bakanlık kararıyla cami yapılması için tahsis etmiş. Cami yapılması için tahsis ettiği yeri imarda tamamı cami alanında kalıyor diye itiraz etti. Mahkemede bunu uygun buldu. ve yapılan imarı iptal etti. Ama vatandaşın malının tamamının cami alanında kalacağıyla ilgili maddeyi yani kalıp kalamayacağı bir türlü bulamadı. Sonuçta kalabilir dedi. Biz de bütün yasal yolları, on yıl boyunca yıpratıcı bir süreci tükettik. Dolayısıyla yasal olarak bize tek bir hak kaldı. O da kadastro sınırlarımızı çevirerek içinde tarım alanı, sera yaptıracağız" dedi.

Kılıç, caminin yaklaşık 164 metrekaresi kadastro tespitlerine göre kendi arsası sınırları içerisinde ve bu kısımların caminin giriş çıkış kapısını kapsadığına dikkat çekerek, "Biz bu çalışmayı yaparken Ramazan ayına başlamak üzereydi. Biz camiye gelecek kısmı bıraktık. Ramazan Bayramı sonrasında caminin kadrosu sınırlarının içinde kalan giriş çıkış kapısının olduğu kısmını kapatacağız" diye konuştu. - TOKAT

Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi
Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi
Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi
Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi
Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi

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Milli, Tokat, imar, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Caminin kendi arazisi üzerindeki kısmını bariyerlerle çevirdi - Son Dakika


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