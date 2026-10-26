Çanakkale'de emniyet ekipleri okul çevresi denetimlerini aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Çanakkale'de emniyet ekipleri okul çevresi denetimlerini aralıksız sürdürüyor

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Çanakkale\'de emniyet ekipleri okul çevresi denetimlerini aralıksız sürdürüyor
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Çanakkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Valiliğe göre çalışmalar, çocukların güvenle eğitim alması için eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince çocukların huzur ve güvenliği için okul çevrelerinde denetimler aralıksız sürüyor.

Çanakkale Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince okul çevrelerinde denetimler ile bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından evlatlarımızın huzur ve güven içinde eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız yürütülmektedir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri için çalışmalarımız, eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA
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