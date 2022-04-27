Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu

27.04.2022 12:13
Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu

Çanakkale'de bir köftecinin klima ünitesinin üstünde mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de bir köftecinin klima ünitesinin üstünde mahsur kalan kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de Kemalpaşa Mahallesi Yalı Caddesi'nde bulunan bir köfteci dükkanının klima ünitesinde mahsur kalan kedinin seslerini duyan çevredeki esnaf durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, sepetli araç yardımıyla kediyi bulunduğu 8 metre yükseklikten alarak kurtardı.

Sepetten indirilen kedi, bir süre etrafına bakındıktan sonra hızla bulunduğu alandan kaçarak gözden kayboldu. Kedinin kurtarılma operasyonu sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu
Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu
Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu
Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu

YORUMLAR
500
Assos'taki Aristo heykeli yenilendi Assos'taki Aristo heykeli yenilendi Çanakkale'de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'de son 4 ayda bin 195 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale, Esnaf, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
11:22 27 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
11:22 Kılıçdaroğlu'ndan CHP Kadın Kolları'na elektriği kesilen hanelerle dayanışma talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:28:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de kedi kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement