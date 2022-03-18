Çanakkale kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı konuştu

18.03.2022 09:21
Çanakkale kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı konuştu

Çanakkale'de 30 Ekim 1915 tarihinde Kilitbahir'de nöbeti esnasında boğazdan geçmekte olan Fransız denizaltısı Turkuaz'ı top atışıyla vurarak, Çanakkale Savaşı'nın seyrinde önemli rol oynayan Bursa Yenişehirli Asker Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan konuştu.

Çanakkale'de 30 Ekim 1915 tarihinde Kilitbahir'de nöbeti esnasında boğazdan geçmekte olan Fransız denizaltısı Turkuaz'ı top atışıyla vurarak, Çanakkale Savaşı'nın seyrinde önemli rol oynayan Bursa Yenişehirli Asker Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan konuştu. 76 yaşındaki Ulviye Balkan "Babam ve arkadaşları 8 sene askerlik yapmış ve çok çekmiş. Bu vatan bizlere onların hediyesidir" dedi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye köyünde yaşayan Çanakkale Savaşı'nın seyrinde önemli rol oynayan Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan'a (76) duygulandıran ziyaret. Yenişehirli vatandaş Erdal Tirşahi, Ulviye Balkan'ı ziyaret ederek Türk Bayrağı, 57. Alay Sancağı ve Çanakkale Savaşı'ndan bugüne tüm şehitlerin 2 milyon 75 bin litre dökülen kanlarının 80 milyon nüfusa oranına tekabül ettiği temsili kan tüpünü hediye etti.

Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan, "Allah Çanakkale'de ve Türkiye'nin dört bir yanında vatanı için şehit ve gazi olanlardan razı olsun. Bu güzel hediyeler evlatlarıma hatıra kalır. Çok duygulandım. Gelenler 'Senin baban ve arkadaşları sayesinde bu vatan da kurtuldu. Gavur çizmesi altında kalacaktık. Hayır yap babana' diyorlar. Okuyoruz dua ediyoruz. Babam 'Siz ne biliyorsunuz. Biz çok çektik. Evimizi, eşimizi ve çocuklarımızı unuttuk' derdi. 8 sene askerlik yapmış eve gelmemiş bize çekişirdi. Ben 13 yaşındayken vefat etti. Geldikten sonra kolundan 8 sene felçli gezdi. Son zamanlar dili basılmıştı. Biz babam askerliği anlatacak derdik o yine çektiği çileleri anlatırmış. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Çanakkale Savaşı'nın seyrinde önemli rol oynayan Müstecip Onbaşı ile tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andığını ifade eden Tirşahi ise, "Müstecip Onbaşı, 30 Ekim 1915 tarihinde Kilitbahir'de nöbeti esnasında Çanakkale Boğazı'nı geçmekte olan ve su üzerinde kulesi görünen Fransız denizaltısı Turkuaz'ı 3'üncü top atışında vurmuş. Biz de değerli büyüğümüz onurumuz Müstecip Onbaşı'nın kızı Ulviye Balkan'ı evinde ziyaret etmek istedik" diye konuştu. - BURSA

YORUMLAR
500
PTT'den '1915 Çanakkale Köprüsü'nün Açılışı' konulu anma pulu PTT'den '1915 Çanakkale Köprüsü'nün Açılışı' konulu anma pulu Şırnak'ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar Şırnak'ta şehitler anısına rafting yapıp Türk bayrağı ve pankart açtılar

Kilitbahir, Çanakkale, Bursa, Ekim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı konuştu - Son Dakika


Son Dakika
09:15 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Hakan'ı hayatından çıkardı
08:57 Semira'yı kimler öldürdü: 2017'de kaybolmuş, cesedi 2 yıl sonra su kuyusunda bulunmuştu!
08:58 Kadirov, Ukrayna'ya silah gönderen Biden'a teşekkür etti: Ağzımın suyu aktı!
08:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı: Türkiye'nin tarihe damgası
08:44 İstanbul'un karlı günleri geri döndü: AKOM ve Meteoroloji 'dikkatli olun' uyarısı yaptı
16:04 Anneannesini görmek için Ukrayna'ya gitti! Savaş çıkınca geri dönemedi
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 Karabük'teki ağaca asılı bulundular: 15 yaşındaki iki genç ölmeden önce arkadaşlarına konum attı
08:13 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:13 Ukrayna Ordusu'nun içindeki Nazi Azov Taburu paylaştı: Tankı böyle vurmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 09:33:32. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale kahramanı Müstecip Onbaşı'nın kızı konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement