Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı - Son Dakika

Ankara'da şehitler, Çanakkale Zaferi'nin 107.yılında düzenlenen törenle anıldı.

Gülveren Polis Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Kur'an Tilaveti okunması ve şehit defterliğinin imzalanmasının ardından şehit mezarlıkları ziyaret edilerek kırmızı ve beyaz karanfil bırakıldı. Günün anlam ve önemi kapsamında şehit defterliğine yazdıklarını okuyan Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, program sonunda kabirleri ziyaret ederek karanfil bırakıp, şehit aileleriyle sohbet etti. - ANKARA