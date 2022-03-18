Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

18.03.2022 13:53
Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

Ankara'da şehitler, Çanakkale Zaferi'nin 107.yılında düzenlenen törenle anıldı.

Ankara'da şehitler, Çanakkale Zaferi'nin 107.yılında düzenlenen törenle anıldı.

Gülveren Polis Şehitliği'nde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Kur'an Tilaveti okunması ve şehit defterliğinin imzalanmasının ardından şehit mezarlıkları ziyaret edilerek kırmızı ve beyaz karanfil bırakıldı. Günün anlam ve önemi kapsamında şehit defterliğine yazdıklarını okuyan Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, program sonunda kabirleri ziyaret ederek karanfil bırakıp, şehit aileleriyle sohbet etti. - ANKARA

Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı
Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı
Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı

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Çanakkale Zaferi, Ankara, Polis, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında şehitler anıldı - Son Dakika


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