Canını hiçe sayarak çatıdaki karları temizledi - Son Dakika

Karabük'te bir eliyle tutunduğu pencereden uzanıp elektrik tellerine aldırış etmeden çatıdaki kar kütlesini kürekle temizlemeye çalışan şahıs yürekleri ağızlara getirdi.

Kapullu Mahallesi'nde bir vatandaş, 2 katlı evinin çatısında biriken kar kütlesini temizlemek istedi. Üst katın penceresinden bir eliyle tutunup elektrik tellerine aldırış etmeden diğer elindeki kürekle uzandığı çatıda biriken karları temizlemeye çalışan adam, yürekleri ağızlara getirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, kentte binaların çatılarında tehlike oluşturan kar kütlelerinin ve buz sarkıtlarının temizlenmesi için itfaiye ekipleri de çalışma başlattı. Ekipler, ilk etapta kamu binaları ve camilerin çatılarında itfaiye merdiveni yardımıyla kar ve buz temizliği yaptı.

Karabük Belediyesi İtfaiye Amiri Ramazan Çalman, şu anda bütün binalarda çalışma yapma imkanlarının bulunmadığını, kamu binaları, camiler gibi halkın uğrak yeri olan binaların çatılarını temizlemek için başlattıkları çalışmalarda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Çalman, "Halkımız mümkün mertebe bu kötü hava şartlarında işleri yoksa dışarıya çıkmasınlar, çıktıklarında ise saçak altlarında, bina altlarında yürümesinler ve beklemesinler. Kendi binalarının saçaklarında biriken kar kütlesini, sarkıtları temizlemek için mesai harcıyorlar. Bunu yaparken kesinlikle kendi can güvenliklerini emniyete alsınlar. Emniyetsiz bir şekilde bu işi yapmaya çalışmasınlar. Çünkü aniden boşalan bir kar kütlesi ya da sarkıt düşebilir ve hayatlarına mal olabilir. Buna dikkat etsinler" dedi. - KARABÜK