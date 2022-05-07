Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu" - Son Dakika
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Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu"

07.05.2022 18:33
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu"

Çankırı'da düzenlenen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliğine katılan Vali Abdullah Ayaz, çocuklarla birlikte sürücülere uyarılarda bulundu.

Çankırı'da düzenlenen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliğine katılan Vali Abdullah Ayaz, çocuklarla birlikte sürücülere uyarılarda bulundu. Trafik kazalarının alınan tedbirlerle azaldığını söyleyen Ayaz, "Bayramda çok az sayıda kaza oldu. Kentimizde 1 can kaybı oldu. Onunla bayramı kapatmış olduk" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleşen "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliğine katıldı. Anıt alanında düzenlenen etkinlikte çocuklar elindeki afişlerle yaya önceliğine dikkat çekti. Etkinlikte Vali Ayaz, sürücülere uyarılarda bulunarak araçlardaki çocuklara kırmızı düdük verdi. Etkinlik sırasında açıklamalarda bulunan Vali Ayaz, Ramazan Bayramı'nda alınan tedbirlerle trafik kazalarının azaldığına dikkat çekti.

"Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu"

Sürücülerinin önlem alması ile kazaların azalacağını belirten Vali Ayaz, "Bugün buradaki arkadaşlarımızla beraber trafikteki tüm kurallara hassasiyetle uyulmasını önemle rica ediyoruz. Gerçekten bayramda çok sayıda kaza oldu. Maalesef kentimizde 1 can kaybı oldu. Onunla bayramı kapatmış olduk. Gönül ister ki bunlar olmasın. Ama her şey elimizde. Trafik kurallarına uymak, bunları engellemek elimizde. Kazalarda gördüğümüz aslında çoğunluğunun önlenebilir olması. Tüm sürücülerimizden, vatandaşlarımızdan trafik konusundaki kurallara uyulmasını hassasiyetle istiyoruz. Yaya öncelikli trafik bir diğer önceliğimiz. Çok şükür yayalarla ilgili önemli bir mesafe aldık. Özellikle çocuklarımızın okul çıkış saatleri ile ilgili ve normal saatlerde yayaları gözeterek seyretmelerini istiyoruz" dedi. - ÇANKIRI

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu

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Çankırı, Türkiye, Kaza, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: 'Bayramda kentimizde trafik kazalarında 1 can kaybı oldu' - Son Dakika


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