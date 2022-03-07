Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı - Son Dakika
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Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı

07.03.2022 17:15
Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı

Çankırı Gençlik Derneği gençleri, hafta sonu 200 kişinin katılım sağladığı programda Çankırılı 80 bürokratla bir araya geldi.

Çankırı Gençlik Derneği gençleri, hafta sonu 200 kişinin katılım sağladığı programda Çankırılı 80 bürokratla bir araya geldi.

Çankırı Gençlik Derneği, Başkentte yaşayan Çankırılı bürokratlarla yaren gecesinde buluştu. Yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı programa 80 bürokrat geldi. Programda gençlere eşlik eden Çankırı Dernekler Federasyonu Gençlik Kolları ve Çankırı Gençlik Derneği Genel Başkanı Zekeriya Arslan, nesilden nesle aktarılan, 8 asırdır devam eden yaren geleneğinin yaşatılması için bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti.

Arslan'dan 'başarı' vurgusu

Yarenliği gereği olarak kardeşlik, dostluk, hemşerilik dayanışmasıyla alakalı çalışma ve programların önemine değinen Arslan, geceye katılım sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, "Başarılı işlerin arkasında iyi bir ekibin yanı sıra aynı amaca gönülden inanmış kararlı kişilerin de olması gerekir. Çok şükür bizim bunu başardığımıza inanıyorum. Bu vesileyle Yönetim Kurulu arkadaşlarıma ve bizlerin her zaman yanında olan Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanımız, ağabeyimiz Adem Can başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer bir konuşmacı Çankırı Dernekler Federasyonu Başkan Vekili İsmail Akbıyık ise bundan sonra gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini, gençlerin gelecekleri olduklarını söyleyerek katılımcılara teşekkür etti. - ANKARA

Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı
Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı
Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı
Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı

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Zekeriya Arslan, gençlik, Çankırı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çankırılı gençler hafta sonu çıkarması yaptı - Son Dakika


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