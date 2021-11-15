Üye Girişi
Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü - Son Dakika

Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

15.11.2021 15:44
Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve beraberindeki mahalle sakinlerini makamında kabul etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ve beraberindeki mahalle sakinlerini makamında kabul etti. Muhtar Karabulut ve mahalle sakinleri Başkan Büyükkılıç'a Çatakdere yolunu hizmete açtığı için teşekkür ederken Büyükkılıç ise "Hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başına bir talebi de olsa onu önemseriz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette mahalle muhtarı Karabulut ile mahalle sakinlerini ağırlayarak, onların talep ve isteklerini dinleyip, yapılan hizmetler hakkında da bilgiler verdi.

"BİR KARDEŞİMİZİN TEK TALEBİ DAHİ OLSA ONU ÖNEMSERİZ, ONA GÖRE HİZMETLERİMİZİ YAPARIZ"

Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Biz 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle hangi mahallemizde, hangi köyümüzde bir kardeşimizin tek başında bir talebi de olsa onu önemseriz, ona göre de hizmetlerimizi sürdürürüz" dedi.

Tarihi köprünün de restorasyon çalışmaları için girişimlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, "Tabi Kuruköprü'müz, Çatakdere'miz bizim olmazsa olmazımız. Orada bir tarihi köprümüz var. İnşallah onunda restorasyon çalışmaları konusunda gerekli girişimlerimizi sürdürüyoruz ama sizin de vurguladığınız gibi daracık bir yoldan, iki aracın yan yana sığmadığı bir yoldan otoban gibi bir köprü ve yol yapım çalışmasını tamamladık ve hizmete açtık. İnşallah açılışını da Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı açılış çalışmalarının listesinde hep beraber görürüz. Ama biz hizmetimize sunmuş olduk" diye konuştu.

"SİZLERE LAYIK OLMA YOLUNDA GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Başkan Büyükkılıç ayrıca "Sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre, sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın" diyerek şöyle konuştu:

"Sizler bizlerin yaptığı çalışmaları gördükçe daha fazlasını isteme hakkına sahipsiniz. Yapmazsak zaten bir şey yapmıyorlar ki dersiniz, ne söyleyeceğiz dersiniz, kaderinize küsersiniz. Çok şükür o noktada değiliz. Bizler de, sizler bizi seçip buralarda hizmet edin diye gönderdiğinize göre sizlere layık olma yolunda gayret göstereceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın. Kayseri'mizde hayvancılığı da, tarımı da, planlı gelişmeyi de, imarlı yapılaşmayı da, çevre güzelliğini de, yeşili de, her türlü güzellikleri de insanımıza ulaştırma yönünde gayretler göstereceğiz. O yönüyle hiçbir kaygınız olmasın. Cenab-ı Allah helalinden bu güzel hizmetleri yapma imkanları nasip etsin. Bu sene malum 2020'de 30 büyükşehir içerisinde ilk sırada yer alan en büyük yatırımcı belediye olmanın yanında 2021'de bütçemize ilave 300 milyon TL geçtiğimiz Kasım ayı meclisinde eklemek suretiyle ayrıca elhamdülillah, hani diyor ya Cenabı Allah verdikçe veriyor, çok şükür şikayetçi değiliz. Kaynaklarımız da var, imkanlarımız da var, bütçelerimiz de var. Yüzde yüze yakın oranda gerçekleşiyor. Bizler de sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Yine Allah'ın izniyle 30 büyükşehir içerisinde yatırıma en çok bütçesinde pay ayıran bir şehir olarak, belediye olarak hizmetlerimizin devam edeceğine inanıyoruz. Sizlerin beklentilerini, taleplerini programlıyoruz, daha sonra hayata geçiriyoruz. Durmak yok, sizin dediğiniz gibi hep beraber koşmaya devam inşallah."

"YOLU AÇMAK SİZE KISMET OLDU"

Talas Çatakdere Mahallesi Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut ise Başkan Büyükkılıç'a Çatakdere Mahallesi adına yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, ölümlü kazalar gerçekleşen ve 20 yıldan bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün başkanların o yolu yapmaya çalıştığının ancak yolun tamamlanmasının Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kendilerine kısmet olduğunu ifade etti. Mahalleye yapılan yol, halı saha, hayvan sulama çalışmaları nedeniyle de Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Muhtar Karabulut, istek ve taleplerini de iletti. - KAYSERİ

Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü
Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü
Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü
Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü

Memduh Büyükkılıç, Ahmet Karabulut, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti 15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi 15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı 15:43 Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı
Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı 15:39 Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek 15:32 Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler 14:20 Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler
Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti 13:41 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı

Son Dakika Haberleri
15:53 Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü
15:51 Bahçeli, talimatı verdi; MHP teşkilatları harekete geçti
15:49 Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 17,4 milyar TL açık verdi
15:48 Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok
15:40 Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Sosyal medyada büyük tepki çekti
15:39 Mercedes 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı
15:33 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi
15:32 Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek
14:50 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret
14:45 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!
Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü Lunaparkta hız treninde dengesini kaybeden adam, ölümden döndü         
15:53
Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok Hollanda'dan bir sakatlık haberi daha! Savunmanın yıldızı De Vrij, kritik maçta yok         
15:49
TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı         
15:48
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi         
14:14
Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti         
13:30
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı         
11:54
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada         
11:48
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek öldü         
11:31
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 15:59:32. #1.13#
SON DAKİKA: Çatakdere Muhtarı ve sakinlerinden Başkan Büyükkılıç'a 'yol' teşekkürü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement