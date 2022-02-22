Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada - Son Dakika
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Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada

22.02.2022 18:22
Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada

Kadıköy'de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de bir kadının çatıda canını hiçe sayarak yoga yaptığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de geçtiğimiz gün bir kadın çatıya çıkarak canını hiçe sayıp yoga yapmaya başladı. Sosyal medyaya düşen görüntüler şok etkisi oluştururken, çatıda tehlikeli bir biçimde yoga yapan kadın yürekleri ağızlara getirdi. Kadının tehlikeli yoga keyfi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde bir kadının çatı üzerinde yoga hareketleri yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

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Kadıköy, Yoga, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatıda tehlikeli yoga keyfi kamerada - Son Dakika


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