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Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı - Son Dakika

Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

12.01.2022 13:11
Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

Zonguldak'a Gazipaşa Caddesinde apartmanın çatısından düşerek bilincini kaybeden güvercini, hayata döndürmek için bir kişi dakikalarca suni teneffüs yaptı.

Zonguldak'a Gazipaşa Caddesinde apartmanın çatısından düşerek bilincini kaybeden güvercini, hayata döndürmek için bir kişi dakikalarca suni teneffüs yaptı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir güvercin apartmanın çatısından düşerek bilincini kaybetti. Güvercinin yerde hareketsiz yattığını gören Savaş Berber isimli vatandaş, güvercini hayata döndürmek için kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Dakikalarca güvercine suni teneffüs yapan vatandaş sonunda güvercini hayata döndürdü. Yaralı güvercine su vererek güvercinin kendine gelmesiyle doğaya tekrar geri bıraktı. Berber'in çabası vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Serdar Berber, "Yerde gördüğüm güvercini suni teneffüsle canlandırdım. Burada besledim güvercini sonra kendine geldi. Ben aslında 7 yıldır taklacı güvercini besliyorum. O yüzden bilgi sahibiyim. Güvercin kendine geldi yukarıda biraz ağzımla besledim. Kendine geldi ve uçtu gitti. Vatandaşlar çöpe atalım, yukarıya atalım kendine gelir falan dedi ama ben müdahale ettim" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı
Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı
Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı
Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı

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Zonguldak, Gazipaşa, Berber, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatıdan düşen güvercini hayata döndürmek için suni teneffüs yaptı - Son Dakika
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