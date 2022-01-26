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Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi - Son Dakika

Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi

26.01.2022 09:23
Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi

Uludağ'da otellerin çatılarında oluşan 5 metrelik buz sarkıtları saatler süren çalışma sonunda temizlendi.

Uludağ'da otellerin çatılarında oluşan 5 metrelik buz sarkıtları saatler süren çalışma sonunda temizlendi.

Son yağan karla birlikte Uludağ'da kar kalınlığı 125 santimetreyi buldu. Hava sıcaklığı ise eksi 17 derece olarak ölçüldü. Kar ve soğuk havayla birlikte Uludağ'da bulunan otellerin çatılarında boyları 5 metreyi bulan dev buz kütleleri oluştu. Büyük tehlike arz eden bu sarkıtlar düşüp birinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmasın diye otel çalışanları tarafından çatıya çıkılarak temizlendi. Otel çalışanları bellerine ip bağlayarak çatıda oluşan dev buz sarkıtlarını temizlemek için saatlerce mücadele verdi. Saatler süren çalışmanın sonunda sarkıtlar tek tek temizlendi. Sarkıtların temizlendiği esnada herhangi bir kaza yaşanmaması için güvenlik tedbiri alındı.

Sık sık oluşan sarkıtları temizlediklerini ifade eden otel çalışanları, "Yağan kar ve aşırı soğuk havayla birlikte otellerin çatılarında 5 metreyi bulan sarkıtlar oluştu. Bu sarkıtların her biri 50 ila 100 kilo ağırlıkta vardır. Çatıdan düşmesi durumunda ciddi yaralanma ve ölümlere bile sebebiyet verebilir. Biz de vatandaşların güvenliği için çatılardaki buz sarkıtlarını saatler süren çalışmayla temizliyoruz. Temizlerken güvenlik tedbiri de alıyoruz" dedi. - BURSA

Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi
Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi
Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi
Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi
Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi
Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi

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Uludağ, Yağan, Otel, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatılardaki dev buz sarkıtlarını saatlerce uğraşıp temizledi - Son Dakika
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