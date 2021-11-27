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Çayelililer hamsiye doydu - Son Dakika

Çayelililer hamsiye doydu

27.11.2021 14:24
Çayelililer hamsiye doydu

Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2 saatte tonlarca hamsi tüketildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde düzenlenen 'Hamsi Festivali'nde 2 saatte tonlarca hamsi tüketildi.

Çayeli Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Hamsi Festivali vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Festivalde tonlarca hamsi ızgara ve yağda pişirilerek ekmek içi ve tabaklarla dağıtıldı. Uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hamsi almak için birbirleriyle yarıştı. Festivalde hamsi dağıtımının yanı sıra Çayeli'nde üretilen ürünler de sergilenirken, bir yandan da Kızılay'ın mobil kan toplama aracıyla kan bağışında bulunuldu. Kan bağışında bulunan vatandaşlara ise ilçenin Bölgesel Amatör Lig takımı Çayelispor'un forması ve çay hediye edildi.

Pandemi nedeniyle erteledikleri 'Hamsi festivali' etkinliğinin gerçekleşmesinden dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi "Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle birkaç kez ertelemiştik. Bu kez farklı bir çözüm bulduk. Kültür Merkezimizin kapısında yaptık ki eğer hava yağarsa hemen içeri gireceğiz. Şehirlerin yaşayıp insanların mutlu olabilmesi için festivaller, sosyal etkinlikler yapılması gerekiyor. Bizim buranın deyimi ile akşam namazından sonra sokaklarda hiç kimse kalmıyor. Arzu edilen şehirlerin 24 saat yaşanıyor, hareketli bir halde olması. Bir süre bu festivallerle ilgili ön çalışma yaptık ancak araya pandemi girince ertelenmek zorunda kaldı. Bizde tüm dünya da olduğu gibi planladığımız etkinliklerimizi erteledik. Nasip bugüneymiş" dedi.

Hamsinin Rizeliler için birleştirici bir güç olduğunun altını çizen Çayeli Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel ise "Hamsi ve çay yöremizin, ilimizin önemli unsurları, tabiri caizse kırmızı çizgisi. Bizde o hamsinin birleştirici gücünden yola çıkarak 'Hamsi festivali' adı altında belediyemizin düzenlediği etkinliğe katılıyoruz. Sonunda da anlamlı bir şekilde Kızılay'a kan bağışı ile noktalanacak" şeklinde konuştu. - RİZE

Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu
Çayelililer hamsiye doydu

Çayeli Belediyesi, Kızılay, Çayeli, Rize, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çayelililer hamsiye doydu - Son Dakika


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