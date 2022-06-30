Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor - Son Dakika
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Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor

30.06.2022 10:33
Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ilgi görüyor.

Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda hizmete açılan Kitap Kahve, her yaş grubuna hitap ediyor.

Tasarımı, konforu ve konsepti ile bir kütüphaneden daha fazlası olan Kitap Kahve'de her yaş grubundan vatandaşlar kitap okuyor. 25 bin kitabın bulunduğu yeni nesil kütüphane, vatandaşlara keyifle kitap okuyabilecekleri imkan sunuyor. İsteyen vatandaşların kitap okuduğu, öğrencilerin ders çalıştığı, lisans ve lisansüstü üniversite öğrencilerinin araştırma yaptığı Kitap Kahve'de vatandaşlar keyifli vakit geçiriyor.

Ergonomik mobilyalardan tasarlanan çocuk bölümünde masal salonu, ilkokul ve ortaokul öğrenciler için kitap okuma, zeka ve akıl oyunu salonu bulunuyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çayırova'da Kitap Kahve ilgi görüyor - Son Dakika

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