Celal Erdönmez 40 yıldır yaptığı nakışlarla genç kızların çeyizini süslüyor - Son Dakika

Gaziantepli Celal Erdönmez'in yaklaşık 40 yıldır yaptığı Antep işi nakışlar genç kızların çeyizlerini süslüyor.

Celal Erdönmez, annesinden esinlenerek 13 yaşında çeyizlerde yer alan nakışları işlemeye başladı. Mesleğe başladığı sırada arkadaşları tarafından kadın işi denilerek eleştirilen Erdönmez, kimseye aldırmadan sürdürdüğü mesleğiyle genç kızların çeyizlerini süslemeye devam ediyor. Antep işi nakış sektörünün erkek temsilcisi olan Erdönmez, kadın işi olduğu için tedirginlik yaşadığını ancak 40 yıla yakındır mesleği sürdürdüğünü belirtti.

"40 yıla yakındır kızlarımızın çeyizlerine özel parçalar hazırlıyorum"

Celal Erdönmez, "Ben Antep işi nakış yapıyorum. Bu işi yaklaşık 40 yıldır yapıyorum. Bu işi yapmama annem vesile oldu. Annem bu işin ustasıydı. Ben ortaokula giderken annem evde bu işi yapardı. Tabii imkansızlıklardan dolayı okuyamadık. Farklı işlerde çıraklık yaptım. Yazın çalışır, kışın okula giderdik. Annemin vesilesiyle bu işi yaptık, dükkan açık, bugünlere kadar getirdik. Bu işi eskiden kadınlar evde yapardı. Bunu ben dükkana taşıdım. O zamanlar için bu bir yenilikti. Bu iş makineleşmedi, çünkü bu işe şu an talep her geçen gün azalıyor. İkincisi ise çok özenli bir iştir. Makinenin yapamayacağı bir iştir. İhracat yapabilseydik güzel olurdu. Ama makineleşmediği için yapamadık. Müşterilerim Antep işi nakışları genelde kızlarına çeyizlik olarak, gelinlerine hediye olarak alıyorlar. 40 yıla yakındır kızlarımızın çeyizlerine özel parçalar hazırlıyorum" dedi.

"Bu kadın işi yapamazsın dediler"

Daha çok kadınlarla özdeşleşmiş bir mesleği yapmaya başladıktan sonra arkadaşları ve yakın çevresi tarafından eleştirildiğini ifade eden Celal Erdönmez, "Bu mesleğin ilk temsilcilerindenim. Tabii yakın çevrem başlarda eleştiriyor ve kabullenemiyordu. Bu kadın işidir diyorlardı. Ben anneme gittim ve olanları anlattım. Annem bana destek oldu. Sonra herkes kabullendi. Bu işi bugüne kadar getirdim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP