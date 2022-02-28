Çelik: "HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı" - Son Dakika
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Çelik: "HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı"

28.02.2022 11:52
Çelik: "HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı"

İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 28 Şubat darbesinin 25. yıldönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri bir kez daha nefretle kınadıklarını belirtti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 28 Şubat darbesinin 25. yıldönümünde bütün antidemokratik müdahaleleri bir kez daha nefretle kınadıklarını belirtti.

Çelik, "HAK-İŞ Konfederasyonu, 46 yıllık onurlu tarihinde darbe, muhtıra ve bütün antidemokratik müdahalelere karşı çıkmış, her şart ve koşulda milli iradeden, demokrasi, özgürlükler ve adaletten yana tavır almıştır.

HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır alarak, Türk demokrasisi ve sendikal hareketin onurunu kurtarmıştır. HAK-İŞ, bu onurlu tavrı nedeniyle ağır bedeller de ödemiştir. HAK-İŞ olarak, 46 yıllık onurlu tarihimizde olduğu gibi bugün de darbe, muhtıra ve başka kılıflara bürünmüş bütün antidemokratik müdahaleleri reddediyoruz. Bu tür yollara tevessül edenleri şiddetle kınıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak demokratik işleyişe karşı çıkanları asla tasvip etmiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de demokratik, gelişmiş ve kalkınmış bir ülkede hakkımızı alacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

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28 Şubat, Kayseri, Hak İş, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çelik: 'HAK-İŞ Konfederasyonu, 28 Şubat darbesinde de milli iradeden yana tavır aldı' - Son Dakika


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