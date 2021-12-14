Üye Girişi
Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı - Son Dakika

Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı

14.12.2021 14:39
Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde üretilen sarmalık tütünlerin yasal bir zeminde üretim ve ticaretinin yapılması için kurulan, S.S. Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi törenle tütün alımına başladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde üretilen sarmalık tütünlerin yasal bir zeminde üretim ve ticaretinin yapılması için kurulan, S.S. Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi törenle tütün alımına başladı.

Çelikhan ilçesinde ve yakın bölgelerde üretilen sarmalık tütünlerin yasal yollarla ticaretinin yapılabilmesi için kurulan Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin ilk tütün alım törenine, Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kaymakam Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut, Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin, ilçe Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, kooperatif üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin yaptığı açılış konuşmasında, kooperatifin açılmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

Başkaları gibi tütün meselesi üzerinden siyaset yapmayıp, çözüm ürettiklerini vurgulayarak düzenlenen programda konuşan Milletvekili Ahmet Aydın, "Tütün 1-2 dönümlük tarlalardan geçimini sağlamaya çalışan Çelikhanlı vatandaşların göz nuruydu, çeyizliğiydi, geçim kapısıydı. Geçmişte tütün tabakası taşımanın yasak olduğu günlerden geldik bu günlere. Biz bu konunun siyasetini yapmadık, gerçek anlamda çözümünü bulmaya çalıştık. Hepimiz Tekelin özelleşmesinin Kemal Derviş yasalarıyla olduğunu biliyoruz. O yasalarda bırakın tütün satışını, bulundurmak dahi 1-3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyordu. Bizler AK Parti grubu olarak 50 kiloya kadar taşınmasının serbest bırakılmasıyla tütünün yasallaşmasının önü açıldı. Adıyaman'da şunu da gördük, bölge dışından getirilen çok miktarda tütünün Adıyaman tütünü gibi gösterilerek satıldığı ve Adıyaman çiftçisinin sömürüldüğüne şahit olduk. Buna engel olmak için gerekli adımları attık ve kanundaki yeni teknoloji ibaresini çıkararak süreci kolaylaştırıldık. ÖTV oranlarını yüzde 40'lara kadar düşürdük. Tüm bu düzenlemeler sayesinde Adıyaman'da 18 tane tütün kooperatifi kuruldu, bunların 5 tanesi Çelikhan'dadır. Çelikhan adına, Adıyaman adına ve Türkiye adına tarihi bir gün yaşıyoruz, bu bir ilktir. Artık bu günden sonra tütün üreticisi gönül rahatlığıyla tütününü satacak. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, tütün parasıyla yetişmiş bir kişi olduğunu belirterek, tütünün kooperatifler aracılığıyla satışının yapılma sürecinde ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Çuhadar, "Ahengin ve uyumlu çalışmanın bir örneğidir. Hizmete yönelmiş Çelikhanlılar hizmetin en iyisine layıktır. Bu nedenle görev süremiz boyunca elimizden gelen en iyi şekilde sizlere hizmet edeceğiz. Ben de tütün üretimi yapan bir ailenin çocuğuyum. Devletimiz 2017 de tütünün legal bir şekilde ticaretinin yapılması için bir adım atmıştır. Bize düşen bu yönde kooperatifler konusunda gerekli adımların atılmasıdır. Bu konuda emeği geçen ve bu işe inanarak kooperatiflerin kurulması konusunda gece gündüz uğraş veren herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut yaptığı konuşmada, Tütünün yasallaşması konusunda emeği geçen ve bu işe inanarak kooperatiflerin kurulması konusunda gece gündüz uğraş veren herkese teşekkür ettiğini kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından tütün üretim ve pazarlama tesisi gezildi. Protokol üyeleri, tesisle ilgili olarak Kooperatif Başkanı Mahmut İlker Şahin'den bilgi aldı. - ADIYAMAN

Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı
Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı
Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı
Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı
Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı
Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı

Adıyaman, Çelikhan, Türkiye, Tütün, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım 14:35 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti 14:32 Asitli saldırısına uğradığı sevgilisiyle evlenen Berfin'in babası bu kez canlı yayına bağlandı: Sadece bize değil bütün sevenlerine ihanet etti Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi 14:26 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı 11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz

Son Dakika Haberleri
14:34 Konya'da aynı aileden 7 kişiyi katleden sanık: Maskemi çıkarıp silahı elime aldım
14:33 CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü
14:31 Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü
14:25 Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin
14:25 Eşiyle birlikte olduğu sırada yanlışlıkla canlı yayın açtı, babası dahil 46 kişi izledi
14:22 Bakanlık'tan asgari ücret toplantısı hakkında yeni açıklama: Çalışmalar devam ediyor, tarihi açıklayacağız
14:15 Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim
14:13 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem
14:12 Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?
14:09 Artık ne yaparsa yapsın yaranamaz! Vitor Pereira dönemi bitiyor
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Nebati'ye uyarı: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Nebati'ye uyarı: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma         
14:37
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü Yalova'da korkunç ölüm! 150 metreden düştü         
14:31
Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin Korkunç kaza sonrası Gülçin Ergül'den ilk paylaşım: Sen benim meleğimsin         
14:26
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 14:45:52. #1.13#
SON DAKİKA: Çelikhan Tütün Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tütün alımına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement