Çeşme'de 19 Mayıs'ta belediye bandosu gerginliği - Son Dakika
Üye Girişi

Çeşme'de 19 Mayıs'ta belediye bandosu gerginliği

19.05.2022 17:32
Çeşme'de 19 Mayıs'ta belediye bandosu gerginliği

İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Çeşme Belediyesi zabıtalarının kortej yürüyüşü için en önde olan lise öğrencilerden oluşan bandonun önüne öğrencileri iterek belediye bandosunu geçirmeye çalışması öğretmen ve vatandaşlar tarafından...

İzmir'in Çeşme ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Çeşme Belediyesi zabıtalarının kortej yürüyüşü için en önde olan lise öğrencilerden oluşan bandonun önüne öğrencileri iterek belediye bandosunu geçirmeye çalışması öğretmen ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise zabıtalara tepki gösteren vatandaşa, "Alın bunu buradan" dedi.

Çeşme Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından bando eşliğinde kortej oluşturulurken, Çeşme Belediyesi zabıtaları kortejin önünde yer alan Atatürk Lisesi öğrencilerinden oluşan bando takımını iterek, en öne Çeşme Belediyesi Bando Takımı'nı yerleştirmeye çalıştı. Yaşanan bu olaya öğretmen ve çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi. Kameraya yansıyan görüntülerde vatandaşlardan biri zabıtalara, "Niye ittiriyorsunuz çocukları? Çocukları iterek yer açıyorsunuz. Ayıp" diye tepki gösterdi. Zabıta ile vatandaş arasında tartışma yaşanırken, olay yerine gelen Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın zabıtaya tepki gösteren vatandaşa "Sen kimsin? Sessiz ol" dedikten sonra zabıtaya dönerek "Alın bunu buradan" diye talimat vermesi de kameralara yansıdı.

AK Parti'den Oran'a tepki

Yaşanan olaya tepki gösteren AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, "Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, 19 Mayıs'ı kendi bayramı sanmış belli ki. Belediye bandosunu zabıtadan oluşturduğu eskort ile Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin bandosunun önüne sürmesi, en öne belediye bandosunu geçirerek bu korteji kendi şovuna dönüştürmeye çalışması başka türlü açıklanamaz. Ne bayramımıza, ne bayramı hediye eden cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına, ne de bayramın asıl sahibi Türk gencimize yakışmayan bu itiş kakış ise Oran'ın gözünü şov bürüdüğünü ortaya koyuyor. Bugün bir kere daha anladık ki; Atatürk'ü anmak ve gençliğin önünü açmak, Oran'ın umurunda bile değil. Ego ve şiddet ruhundan ibaret Oran için varsa yoksa gösteriş" dedi.

Yaşanan olaya sosyal medyadan tepki gösteren AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Deniz Doğan, "Çeşme'de belediye eliyle yaşanan bu görüntülerin izahı yoktur. Gençlerin bayramında, gençleri ezmeye çalışmak ve ardından bu yaşananları durdurmak yerine tepki gösteren vatandaşa zabıta ile zorbalık yapan Çeşme Belediye Başkanı hemen gençlerden ve milletimizden özür dilemelidir" dedi.

AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, "Sizce bu arbedeyi çıkaran zihniyet 'Atatürk'ü anmak ve gençlikle ne kadar ilgili? CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve zabıta bandosu, devlet törenindeki gençlik bandosunun önüne geçmek isterken, hatta itiraz edenlere 'Alın bunu buradan' derken sizce neyin peşinde? Bu zihniyet Atatürk'ü de gençliği de şahsi ikbali için kullanan, siyasetine alet eden zihniyettir" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de, "Gençlerin bayramını, gençlere zehir eden CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP zihniyetinin tezahürüdür" diyerek tepkisini gösterdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a MHP Çeşme İlçe Başkanı Gökhan Çelik de tepki gösterdi. - İZMİR

Çeşme'de 19 Mayıs'ta belediye bandosu gerginliği
Çeşme'de 19 Mayıs'ta belediye bandosu gerginliği

YORUMLAR
500
Honaz'da 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı Honaz'da 19 Mayıs Coşku ile Kutlandı Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı Gölcük'te 19 Mayıs törenle kutlandı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, İzmir, Çeşme, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çeşme'de 19 Mayıs'ta belediye bandosu gerginliği - Son Dakika


Son Dakika
17:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Fikir ayrılıklarına çözüm buluruz
16:42 Zelenski'den Vışıvanka Günü'ne özel kostüm: Savaşın başından beri giydiği tişörtünü çıkardı, gömlek giydi
16:40 Survivor All Star'da ikiz kardeşi elenen Sema'dan intikam yemini: Burunlarından fitil fitil getireceğim!
16:39 Finlandiya Başbakanı Marin'den "Türkiye ile masaya oturmalıyız" mesajı
16:28 Feci ölüm: Oturduğu mermer kırılınca kafa üstü 3 metre aşağıya düştü
16:11 Tanju Özcan'ın 'nefret ve ayrımcılık' içeren ilanları kaldırıldı! Özcan'dan "Alın beni hapse atın" tepkisi
16:02 Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda yok
15:49 Cannes Film Festivali'ne Meryem Uzerli'nin özel tasarım kıyafeti damga vurdu
15:47 Kadıköy'deki 19 Mayıs töreninde CHP'li parti üyesine saldırı düzenlendi! Burnu kırılan CHP'liye saldıranların MHP'li olduğu öne sürüldü
15:36 Arınç, 19 Mayıs'ta gençlere vurgu yaptı: Gençlerin hem bugüne hem de geleceğe güvenle bakamamasının ardında yatan en temel neden işsizliktir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 17:43:00. #1.12#
SON DAKİKA: Çeşme'de 19 Mayıs'ta belediye bandosu gerginliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement