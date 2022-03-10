Cevizlibağ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Cevizlibağ'da kar yağışı etkili oldu

10.03.2022 08:20
Cevizlibağ'da kar yağışı etkili oldu

Zeytinburnu Cevizlibağ'da kar yağışı kısa süreyle etkili oldu.

Zeytinburnu Cevizlibağ'da kar yağışı kısa süreyle etkili oldu. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan Cevizlibağ'da aniden bastıran kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. E-5 Karayolu'nda trafik akışının sorunsuz devam ettiği, vatandaşların toplu araçlarını taşıma tercih ettiği görüldü. Vatandaşlar kar yağışı altında işlerine gitmek için metrobüs duraklarına gitmeye çalıştı. Aniden bastıran kar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

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Zeytinburnu, Cevizlibağ, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cevizlibağ'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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