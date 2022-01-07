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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız" - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız"

07.01.2022 22:59
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü İlçe Örgütü 5. Vefa Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız. Bu nedenle son kurultayımızda ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi, bizim ilk hedefler beyannamesi kadar değerli ve önemli.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü İlçe Örgütü 5. Vefa Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız. Bu nedenle son kurultayımızda ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi, bizim ilk hedefler beyannamesi kadar değerli ve önemli. Artık bir 100 yılın planını, hedefini belirliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezinde Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından düzenlenen 5. Vefa Ödülleri törenine katıldı. Gecede Seza Çağdaş, Nurettin Sözen ve Murat Karayalçın'a Vefa ödülleri takdim edildi.

"Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız"

Ödül töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "En büyük hayalimiz, bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir. 100 yıldır uğraşıyoruz. 100 yıldır acı bedeller ödedik. 100 bu ülkede başbakanlar asıldı, gencecik fidanlarımız bağımsız Türkiye dedikleri için asıldı. Bizde şimdi geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız. Bu nedenle son kurultayımızda ikinci yüzyıla çağrı beyannamesi, bizim ilk hedefler beyannamesi kadar değerli ve önemli. Artık bir 100 yılın planını, hedefini belirliyoruz. O 100 yılda da Türkiye'nin kendi bölgesinde ve dünyada da gerçekten güçlü bir ülke olmasını diliyoruz. Hedefimiz güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve bunu yapacağız. Bunun kararlılığındayız" diye konuştu.

"Millet İttifakıyla birlikte cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız"

"Gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmalıyız" diyerek konuşmasını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Görüşlerimiz ne olursa olsun, kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız ne olursa olsun siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun, biz bu ülkenin gerçek anlamda demokrasiye kavuşması için el birliği yapmak zorundayız. Çocuklarımıza çok güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. Bu mirası bıraktığımız zaman aslında biz görevlerimizi yapmış olacağız. Bu mirasın peşinde sadece ben değil, biz sizlerden feyiz aldık genel başkanım. Sizler bizim öncümüz oldunuz, bize yol gösterdiniz, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün partililer bize yol gösterdiler. Bize ufuk açtılar. Biz bize açılan ufku biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. İnşallah göreceksiniz önümüzdeki 13. cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak. Millet ittifakının cumhurbaşkanı olacak. Millet ittifakıyla beraber hep birlikte cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu bizim temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Mustafa Kemal'e ve arkadaşlarına vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş olacağız. Böylece çağdaş uygarlık bağlamında önemli bir adımı atmış olacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Beylikdüzü, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Geçmiş 100 yıldan dersimizi çıkartıp gelecek 100 yıla hazırlanmalıyız" - Son Dakika
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