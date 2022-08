Konaklı Kadınlara "Aile Destekleri Sigortası" Anlatıldı

CHP Konak İlçe Başkanlığı, CHP'nin iktidara geldiğinde hayata geçireceğini açıkladığı "Aile Destekleri Sigortası" ile ilgili kadınlara bilgilendirme toplantısı düzenledi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Hep birlikte, dayanışma içerisinde olmamız gereken bir dönemdeyiz. Hiç kimse yaşantısından mutlu değil. Onun için değişmesi gerekenleri, zamanı gelince, hep birlikte değiştireceğiz" dedi.

Toros Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıya Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar, CHP Konak İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurten Serhadbeyi, gençlik kolları, Konak Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve kadınlar katıldı. Konaklı kadınların, Aile Destekleri Sigortası hakkında bilgilendirdiği etkinliğin bitiminde Sanatçı Mikrop Hikmet de sahne aldı.

"DAYANIŞMA İÇİNDE OLMALIYIZ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ekonominin giderek kötüye gittiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Mutfağınızdaki yangını biliyorum. Mutfaklarda, pazarlarda yangın var. Aldığınız her şeyin, mutfağınıza götürdüğünüz her türlü sebze, meyvenin fiyatı üç kat arttı. Ama sizin maaşınız, geliriniz artmadı. Biz, bunların hepsini düzelteceğiz. Millet İttifakı'nın birlikte hareket etmesiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı on üçüncü Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber düzelecek. Hepinize güveniyorum. Siyasi düşünceniz, partiniz ne olursa olun bu dönem başka bir dönem. Hep birlikte, dayanışma içerisinde olmamız gereken bir dönem. Hiç kimse yaşantısından mutlu değil. Onun için değişmesi gerekenleri, zamanı gelince, hep birlikte değiştireceğiz. Konak Belediyesi olarak her zaman emrinizdeyiz."

YÜCEL: "KADININ HER ANLAMDA ÖZGÜRLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadının her anlamda özgürleşmesini istiyoruz. Öncelikle ekonomik anlamda. Aile Destekleri Sigortası'yla Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu eşitsizlikleri gidermek ve ailenin yapı taşı olan kadını korumak, kadını güçlendirmek ve dolayısıyla aileyi korumak ve güçlendirmek istiyoruz" dedi.

"Bizim üç kırmızı çizgimiz var" diyen Yücel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bize bugünleri bahşeden, bugün özgür bir şekilde bu topraklarda yaşamamızı sağlayan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları bizim birinci kırmızı çizgimiz. İkincisi uğrunda şehitlerimizin kan döktüğü ay yıldızlı al bayrağımız ve yine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği Cumhuriyet değerleri, cumhuriyetimiz, demokrasimiz, anayasal düzenimiz bizim kırmızı çizgimiz" diyerek buluşmaya ev sahipliği yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a teşekkür etti.

KILIÇ: "KADINLARIN MAAŞI OLSUN"

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sevda Erdan Kılıç, kadınlara verdikleri destekten dolayı CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından'a teşekkür etti. Kılıç şöyle konuştu:

"Bizim gibi düşünen, bize inanan, eşitliğe inanan erkeklere de ihtiyacımız var. Biz istiyoruz ki, kadınların bir maaşı olsun. Bu maaş kadınların hesabına yatsın ve o parayı nasıl kullanacağına erkek değil, kadın kendi karar versin. Maaş bir süre bağlansın ama sonra yerel yönetimlerde, devlet kademelerinde yer varsa işe yerleştirilsin, kadınlar kendi maaşlarını kendi kazansın istiyoruz. Bu da yeterli değil tabii ki. İstiyoruz ki, o ailede çocuk varsa eğitimini devlet karşılasın. Kimsenin endişesi olmasın. CHP geldiğinde devlet tarafından verilen hiçbir yardım da kesilmeyecek, üstüne üstlük aratacak ama biz bu yoksulluğu bitirmek istiyoruz."

"KADINLAR HAK ETTİKLERİ HAKLARA KAVUŞACAK"

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözlerini anımsatan CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, toplumun huzur ve güveninin kadınların saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkün olacağının vurguladı.

Küçükoğullarından, "CHP İktidarında kadınlar, hak ettikleri haklara kavuşacaklardır. İktidarımızın hemen ilk haftasında hatta ilk 24 saatte İstanbul Sözleşmesini yürürlüğe sokacağız. Kadınlarımız için çok önemli olan, onları hiç kimseye muhtaç etmeyen Aile Destekleri Sigortası sistemini yürürlüğe sokacağız" diye konuştu.