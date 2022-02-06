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CHP'li başkandan "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi - Son Dakika

CHP'li başkandan "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi

06.02.2022 17:44
CHP'li başkandan "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde vatandaşlar, hurda eritme tesisi için arazilerin kamulaştırılmasına tepki gösterdi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesinde vatandaşlar, hurda eritme tesisi için arazilerin kamulaştırılmasına tepki gösterdi. Vatandaşlara bilgi vermek için gelen CHP'li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, OSB'yle birlikte beldenin gelişmesini istediğini söyledi. "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa ise "Evet bir büyük rakıya sattım" diye tepki gösterdi.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi yakınlarına kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin doğuya bakan bölümündeki 230 dönüm araziye bir firma tarafından hurda eritme tesisi yapılmak istendi. Keçecioğlu Mahallesi yakınlarına yapılmak istenen tesisin kurulmasına karşı çıkan mahalle sakinleri imza topladı. Kimyasal ve çevreye zarar verecek hiçbir şey istemediklerini söyleyen vatandaşlar, beldede 500 adet arı kovanı olduğunu anlattılar.

Yürütmeyi durdurma kararı alacaklar

Davet üzerine gelerek bilgi veren CHP'li Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam da kalabalığa hitap ederek OSB'nın büyümesini ve beldesinin kalkınmasını istediğini söyledi. Mahalle sakinlerinin itirazları üzerine "Perşembe'nin gelişmesini istiyor musunuz" diye soran Başkan İnam, "Hayır istemiyoruz, gelişmesin" yanıtını alınca "Bu söyledikleriniz bir gün karşınıza çıkar. OSB'de buradan insanlar çalışıyor. Bartın, Zonguldak, Karabük, Kdz. Ereğli yatırımlarla büyüdü. Her gün köylerden insanlar İstanbul'a göç ediyor" diye tepki gösterdi.

Yeşil Çaycuma'nın korunacağı hatırlatılınca vatandaşlar adına konuşan Ecder Dombaycı, "Ben bu topraklarda fabrika istemiyorum. Gelişmeyecekse de gelişmesin. Bu tarlalar var. Olacağı da söylüyorum. Belki biz göremeyiz ama 20 sene sonra bu mahalle de gidecek" dedi. Dombaycı ilk iş olarak yürütmeyi durdurma kararı alacaklarını söyledi.

Başkandan "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi

Tartışmaların devam etmesi üzerine bir vatandaş, "O zaman o toprakları siz vermediniz mi? Sen verdin" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Başkan İnam da "Evet ben verdim. Bir büyük rakıya sattım" diye yanıt verdi. Belediye meclisinde 50 metre uzağa ev yapılamayacağı yönünde meclis kararı alındığını hatırlatan vatandaş, "Nasıl böyle bir karar alıyorsun? 50 metre evin altına ev yapılamayacak. 500 metre al" dedi. Bunun üzerine Başkan İnam da "Belediye meclisinde alındı o karar. Başka şansım yok sana iyilik yaptım daha ne istiyorsun? Bilip bilmeden konuşma. 50 metreye kadar hakkım var. Mustafa bey bilmeden konuşma. Belediye meclisi kararı o kadar belediye başkanlığı mı yaptın da biliyorsun" diyerek tepkisini sürdürdü.

1993 yılında Ticaret ve Sanayi Bakanlığınca kamulaştırmanın yapıldığını söyleyen Başkan İnam, tartışmalar büyüyünce "Ben mi kamulaştırdım. Belediye mi kamulaştırıyor. Beni niye muhatap alıyorsunuz. Ben sadece bilgi veriyorum" dedi. Başkan İnam, beldenin gelişmesini istemediğini söyleyen vatandaşlara "O zaman gidin arazilerinizi geri alın" yanıtını verdi. - ZONGULDAK

CHP'li başkandan Toprakları sen verdin diyen vatandaşa Bir büyük rakıya sattım tepkisi
CHP'li başkandan Toprakları sen verdin diyen vatandaşa Bir büyük rakıya sattım tepkisi
CHP'li başkandan Toprakları sen verdin diyen vatandaşa Bir büyük rakıya sattım tepkisi

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Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail İnam, Zonguldak, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel CHP'li başkandan 'Toprakları sen verdin' diyen vatandaşa 'Bir büyük rakıya sattım' tepkisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li başkandan "Toprakları sen verdin" diyen vatandaşa "Bir büyük rakıya sattım" tepkisi - Son Dakika
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