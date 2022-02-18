Çiftçilere yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı - Son Dakika

Adıyaman'da, Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında yem bitkisi tohumluğu dağıtıldı.

Adıyaman'da çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçinin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla Tarım ve Orman Bakanlığının Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında desteklemeler sürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen yem bitkisi tohumluk dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ve üreticiler katıldı.

Programda konuşma yapan Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, " İlimizde çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana Bakanlığımızca destekleme faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılında yonca eken çiftçilerimize dekara 90 TL, silajlık mısır eken çiftçilerimize dekara 100 TL ve tek yıllık yem bitkisi eken çiftçilerimize ise dekara 60 TL destek verilmiştir. 2021 yılında İlimiz genelinde 342 çiftçimize 1 milyon 65 bin 36 TL destek ödemesi yapılmıştır.

Çayır-Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında hayvan yetiştiricilerimizin, kaba yem ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Bakanlığımızca 2022 yılında İlimiz merkez ve ilçelerine bağlı köylerde ekilmek üzere toplam, 14 bin 875 kilo Macar Fiği, bin kilo yonca, 4 bin kilo Haymix ve bin kilo süt otu tohumu olmak üzere toplam 20 bin 875 kilo tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiştir" dedi.

Sözlerinin devamında dağıtımı gerçekleştirilen yem bitkisi tohumlarının toprakla buluşmasıyla yıl içinde toplamda 2 bin 40 dekarlık yem bitkisi ekilişi ile 6 bin 612 ton yeşil ot (kaba yem) elde edilmesi beklendiğini ve bu sayede de bölge ve Ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. - ADIYAMAN