Üye Girişi
Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti - Son Dakika

Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti

02.02.2022 18:25
Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti

Yalova'da çiftler nikah için 2 Şubat 2022 tarihini seçince evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.

Yalova'da çiftler nikah için 2 Şubat 2022 tarihini seçince evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.

Evlilik tarihlerini özel ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden Yalova Belediyesi'ne müracaat ederek, nikah için '2.2.2022' tarihine randevu aldı. Kış aylarında evlilik rakamları düşük olurken, bu güne özel nikah sayısında artış oldu. Bugün nikah memurları yoğun mesai harcadı.

Öte yandan Sevgiler Günü olan 14 Şubat ve 22.02.2022 tarihinde de müracaatların yüksek olduğu bildirildi. - YALOVA

YORUMLAR
500

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:43 "Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:31:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement