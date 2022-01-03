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Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak - Son Dakika

Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak

03.01.2022 10:57
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ismi, Çatak Jandarma Komando Tabur Komutanlığı (Yörükler) personeli tarafından kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfına verildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 Şubat 2020 yılında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ismi, Çatak Jandarma Komando Tabur Komutanlığı (Yörükler) personeli tarafından kurulan akıl ve zeka oyunları sınıfına verildi.

Çatak Büyükağaç İlk ve Ortaokulunda düzenlenen açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın özgeçmişinin okunmasının ardından öğrenciler Gündoğdu Marşı'nı seslendirdi. Şehitlerin silah arkadaşları tarafından öğrencilere meyve suyu, kek ve çikolata da ikram edildi.

Açıklamada bulunan Çatak Tabur Komutanı Volkan Kuyucugil,

"Askeri personelimiz birlik ve beraberlik ruhu içerisinde sadece vatan müdafaasında değil; aynı zamanda doğal felaketlerde de görev alıyorlar. Bu uğurda yaşanan çığ felaketinde canları pahasına can kurtarmak için şehit düşen silah arkadaşlarımızdan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık anısına, Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükağaç Ortaokulunda 371 öğrencinin faydalanabileceği akıl ve zeka oyunları sınıfını kurarak hizmete sunduk. Diğer şehitlerimiz için de buna benzer çalışmalar yaparak adlarını yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Çatak Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelleri ise her daim görevlerinin başında olduklarını dile getirerek, "Aramızdan göçüp gidenleri hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfının açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Enes Yusuf Ayçiçek, Cumhuriyet Savcısı Burak Özkan, Hakim Alican Aksu, Van İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Rıza Gündoğdu, Çatak Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, Narlı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Yıldız, Çatak Jandarma Komando Tabur Komutan Yardımcısı Vekili Jandarma Üsteğmen Hakan Kırmızı, Çatak Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Ahmet Furkan Özen, Büyükağaç Jandarma Karakol Komutan Vekili Jandarma Üstçavuş Osman Haktanır, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - VAN

Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak
Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak

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Uzman Çavuş, Jandarma, Şehit, Çatak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çığ şehidinin ismi akıl ve zekâ oyunları sınıfında yaşatılacak - Son Dakika


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