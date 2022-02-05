Üye Girişi
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı - Son Dakika

Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı

05.02.2022 21:15
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı

Van'da çığ düşmesi neticesinde şehit düşen Ufuk Deniz, Tosya'daki kabri başında dualarla anıldı.

Van'da çığ düşmesi neticesinde şehit düşen Ufuk Deniz, Tosya'daki kabri başında dualarla anıldı.

Van'da görevi sırasında çığ düşmesi neticesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz, vefatının 2'nci yıldönümünde Tosya Şehitliği'nde düzenlenen programla anıldı. Din görevlileri tarafından Şehit Ufuk Deniz ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve İlçe Müftü vekili Murat Başar tarafından dua edildi.

Anma sırasında konuşan şehit Ufuk Deniz'in annesi Behiye Odun, "Oğlum dün gece rüyama geldi ve anne ben şimdi yukarı sanayi sitesine gidiyorum orada mevlit okunacak bende arkadaşlarıma yardım edeceğim, dedi. İnşallah en kısa zamanda oğluma mevlit okutturmayı istiyorum. Bu hem oğlumun hem de benim isteğim" dedi.

Duanın ardından şehidin kabrini ziyaret eden İlçe Kaymakamı Ahmet Ferhat Özen, aile ile bir süre sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi. Kaymakam Özen, "Kahraman şehidimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, şefaatine bizlerin de nail olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Şehidimizin şahsında tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran, rahmet ve saygıyla yad ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı
Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı

YORUMLAR
500

Ufuk Deniz, Jandarma, Şehit, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:00 Kadıköy'de yıkım! Fenerbahçe, Başakşehir'e takıldı: 1-0
20:47 Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
19:52 Rayyan, 4 gündür o kuyuda! Fas'ta kurtarma operasyonunda kritik aşama
20:22 Bebek'teki ünlü kafeye böyle kurşun yağdırmış! Saldırganın kimliği şaşkına çevirdi
20:26 Cinnet geçiren damat dehşetinde ölü sayısı 2'ye yükseldi: 1'i ağır 3 yaralı
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 21:24:06. #1.13#
SON DAKİKA: Çığda şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Ufuk Deniz dualarla anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement