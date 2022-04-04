Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi - Son Dakika
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Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi

04.04.2022 23:07

Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi Renkli görüntülere sahne olan Çıldır Gölünde buz gibi havada, içleri ısıtan atlı kızaklar eşliğindeki gönüllere hitap eden 'Sema' gösterisi yerli ve yabancı turistleri adeta büyüledi.

Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi

ARDAHAN - Renkli görüntülere sahne olan Çıldır Gölünde buz gibi havada, içleri ısıtan atlı kızaklar eşliğindeki gönüllere hitap eden 'Sema' gösterisi yerli ve yabancı turistleri adeta büyüledi.

Hava sıcaklığının zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, yüzeyi 25 santimetre buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü, farklı güzellikler ve heyecanlar sunuyor. Doğu Anadolu'nun tek tatlı suyuna sahip 124 bin metrekare yüz ölçümüyle ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün üzerinde yürüyüş yapanlar, atlı kızak gezilerine katılanlar ve otomobiliyle gösteri yapanlara da rastlanıyor.

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut, Çıldır gölü ve bölgenin tanıtımı için buzla kaplı göl yüzeyinde sema gösterisi gerçekleştirdi.

Karadavut, "Ardahan'a bağlı Çıldır gölü üzerindeyiz. Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen donmuş durumda. Yurt içi ve yurt dışından birçok turisti ağırlayan bu gölde bizde bir gösteri gerçekleştirdik. Bu güzel doğa başta olmak üzere meşhur sarıbalığını yemeye davet ediyoruz." Dedi.

Neva Karadavut ise, "Burası gerçekten çok büyük bir göl ve kış aylarında tamamen donuyor. Göl üzerinde araçlarla drift yapılabiliyor, atlı kızaklar ve motorlarla gezi yapabiliyorsunuz. Buranın doğal güzelliği gerçekten gelip görmeye değer. Ünlü Sarı balığı yemenizi tavsiye ederim. Sizleri Ardahan Çıldır gölünü ve buranın doğal güzelliklerini görmeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi
Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi
Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi

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Çıldır Gölü, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çıldır Gölü'nde büyüleyen 'Sema' gösterisi - Son Dakika


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