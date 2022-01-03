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Çin'de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağına büyük ilgi - Son Dakika

Çin'de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağına büyük ilgi

03.01.2022 15:07
Çin'de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağına büyük ilgi

Çin'deki bir eğlence parkına inşa edilen 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Çin'deki bir eğlence parkına inşa edilen 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Çin'in kuzeydoğusundaki Harbin kentinde bulunan, Harbin Buz-Kar Dünyası isimli eğlence merkezinde 423 metre uzunluğunda buzdan kaydırak yapıldı. Ülkedeki en büyük buz ve kar tema parklarından biri olan eğlence merkezinde, 230 bin metreküp buz ve kar kullanılarak görkemli bir kış dünyası oluşturuldu.

Eğlence merkezi ayrıca, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan da parçalar içeriyor.

Buz ve kar endüstrisi ile ünlü Harbin kenti, kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geliyor. - HEYLONGCİANG

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Çin Halk Cumhuriyeti, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çin'de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağına büyük ilgi - Son Dakika
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