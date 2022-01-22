Üye Girişi
Çin'de kaplan temalı otel tartışmalara neden oldu - Son Dakika

Çin'de kaplan temalı otel tartışmalara neden oldu

22.01.2022 14:52
Çin'de kaplan temalı otel tartışmalara neden oldu

Çin'de müşterilerine vahşi hayvanlarla iç içe uyuma imkanı sunma iddiasıyla yola çıkan otel, kaplan temalı odalarıyla sosyal medyada tartışmalara neden olduÇin'in Jiangsu eyaletindeki Nantong kentinde yer alan Orman Safari Parkı içindeki bir otel, müştelerilerine odalarından farklı vahşi...

Çin'de müşterilerine vahşi hayvanlarla iç içe uyuma imkanı sunma iddiasıyla yola çıkan otel, kaplan temalı odalarıyla sosyal medyada tartışmalara neden oldu

Çin'in Jiangsu eyaletindeki Nantong kentinde yer alan Orman Safari Parkı içindeki bir otel, müştelerilerine odalarından farklı vahşi hayvanları izleme imkanı sunuyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki otel odalarından birinin içinde yürüdüğü görülen kaplan dikkat çekerken, kaplanın bulunduğu alan ile müşterilerin konakladığı yataklı kısım arasında sadece bir cam bulunduğu da fark edildi.

Çin'in Twitter'i olarak bilinen Weibo'da 'kaplan manzaralı oda' başlığı 100 milyondan fazla kez görüntülenirken, konu hem hayvan hakları hem de güvenlik endişeleri açısından hararetli tartışmalara yol açtı.

Konunun gündeme gelmesinin ardından Nantong Belediyesi'ne bağlı birimlerin, hem müşteri güvenliğini sağlamak hem de hayvanlara zulmedilmesini önlemek amacıyla söz konusu uygulamanın sonlandırılması talimatını verdiği iddia edildi. Ancak farklı kaynaklar, konunun görüşüldüğünü ve henüz bir yasak kararının çıkmadığını açıkladı.

Çin'in geleneksel takvimine göre 1 Şubat itibariyle girilecek olan Kaplan Yılı nedeniyle, ülke genelinde kaplan sembollü ve konseptli ürünlerin promosyonunda artış görülüyor. - PEKİN

YORUMLAR
500

Çin Halk Cumhuriyeti, Otel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çin'de kaplan temalı otel tartışmalara neden oldu - Son Dakika


"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı         
14:59
Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu         
14:47
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:04:30. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de kaplan temalı otel tartışmalara neden oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement