Çin'in Tayvan'a Yönelik Siber Saldırıları İki Kat Arttı

Yerel

Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu, Çin hükümetinin Tayvan'a yönelik siber saldırılarını günde ortalama 2,4 milyon saldırıyla 2024 yılında önceki yıla oranla iki katına çıkardığını açıkladı.

Tayvan Ulusal Güvenlik Bürosu tarafından yayınlanan bir rapor, Çin hükümetinin Tayvan'a yönelik siber saldırılarını arttırdığını ortaya koydu. Rapora göre, Çin tarafından Tayvan'a 2023 yılında günlük ortalama 1.2 milyon siber saldırı gerçekleştirilirken bu sayısının 2024 yılında iki katına çıktı. Tayvan'ın resmi dairelerine yönelik siber saldırıların bir önceki yıla kıyasla 2 kat artarak günde ortalama 2,4 milyona ulaştığı aktarılan raporda, saldırıların çoğunun Çin siber güçleri tarafından başlatıldığını bildirildi. Çin tarafından gerçekleştirilen siber saldırılarda telekomünikasyon, ulaşım ve savunma alanlarının hedef alınan yerler arasında bulunduğu belirtildi. Raporda, "Bu saldırıların birçoğu etkili bir şekilde tespit edilip engellenmiş olsa da artan saldırı sayıları Çin'in bilgisayar korsanlığı faaliyetlerinin giderek daha ciddi bir hal aldığını gösteriyor" denildi.

Raporda, Çin'in çeşitli siber saldırılarının Tayvan'ın ulaşım ve finans kurumlarının internet sayfalarına erişimi engellemeyi amaçlayan saldırıların yanı sıra ada çevresindeki Çin askeri tatbikatlarıyla aynı zamana denk gelecek şekilde başlattığı belirtildi. Rapora göre, bu hamle "taciz etkisini ve askeri gözdağını" arttırmak anlamına geliyor. Ayrıca, Tayvanlı memurların mail adreslerinin hedef alındığı kaydedilen raporda, bu tür çabaların siyaset, askeri, teknoloji ve ekonomi alanlarında avantaj elde etmeye yönelik olduğu kaydedildi.

Çin, siber saldırılara karşılaştığını reddederken geçtiğimiz hafta ABD tarafından ABD Hazine Bakanlığı'ndan belge çalmakla suçlanmıştı. - TAİPEİ