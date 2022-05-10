Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu - Son Dakika
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Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu

10.05.2022 20:16

Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu Denizli'de çarptığı 19 yaşındaki motokuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu

DENİZLİ - Denizli'de çarptığı 19 yaşındaki motokuryenin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan otomobil sürücüsü, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde 16 Ocak 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında; sürücüsünün alkollü olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği iddia edilen Mehmet Kılıç idaresindeki 20 AGG 462 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek aşırı süratli bir şekilde aldığı paketi yerine ulaştırmaya çalışan 19 yaşındaki Necati Yasin Batır isimli motosikletli kuryeye çarptı. Cinayet gibi kazada metrelerce fırlayarak ağır yaralanan Batır, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından ilk kez çıktığı hakim karşısında tutukluluğunun devamına karar verilen Mehmet Kılıç, 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'inci duruşmadaki ifadesinin ardından 67 gün cezaevinde kaldıktan sonra 24 Mart 2022 günü serbest bırakılmış 5 gün aranın ardından yeniden tutuklama kararı ile birlikte 28 gün sonra yakalanmıştı.

Tutuklu Kılıç hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan açılan dava Denizli 5. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Kılıç, davadaki savunmasına beraatını isterken, cumhuriyet savcısı ise sanığın trafik kurallarını ihlal ettiğini ve alkollü araç kullandığını söyleyerekten cezalandırılmasını talep etti. Davada Kılıç, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu
Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu
Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu
Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu

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Mehmet Kılıç, Otomobil, Denizli, Cinayet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cinayet gibi kazada sürücünün cezası belli oldu - Son Dakika


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