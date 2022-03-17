"Çıplak Vatandaş" filmi gerçek oldu - Son Dakika
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"Çıplak Vatandaş" filmi gerçek oldu

17.03.2022 09:29

"Çıplak Vatandaş" filmi gerçek oldu Stokçuları, caddelerde yarı çıplak dolaşarak protesto etti Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yüksek zamların stokçular yüzünden oluştuğunu ve en çok düşük gelirli aileleri etkilediğine dikkat çekmek için caddelerde yarı çıplak dolaştı.

"Çıplak Vatandaş" filmi gerçek oldu

Stokçuları, caddelerde yarı çıplak dolaşarak protesto etti

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan bir vatandaş, yüksek zamların stokçular yüzünden oluştuğunu ve en çok düşük gelirli aileleri etkilediğine dikkat çekmek için caddelerde yarı çıplak dolaştı.

Yeşilçam oyuncusu Şener Şen'in başrolünde oynadığı ve kendisi ile çevresindeki vatandaşların ekonomik sıkıntılar yaşaması üzerine tepkisini çıplak halde caddelerde gezmesiyle bilinen 1985 yılı yapımı "Çıplak Vatandaş" filmi Ünye'de gerçek oldu. İlçenin Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerinde yıllardır aktarlık yapan 62 yaşındaki Salim Oğuz, stokçulara ve zam fırsatçılarına tepki göstermek adına caddelerde yarı çıplak dolaştı. Oğuz'un bu hareketi çevredekilerin şaşkınlığına yol açarken, çoğu vatandaşlar ise stokçuları alkışlarla protesto etti.

"Her şey para değildir"

Ülkede her şeyi para olmadığını ve stokçular ile zam fırsatçılarına vatandaşların asla taviz vermemesini söyleyen 62 yaşındaki Salim Oğuz, "Stokçuların yaptığı yanlış bir uygulamadır. Onların yaptığı bir insanlık ve her şey bu ülkede para değildir. Stokçuluktan vazgeçsinler. Çünkü bu durum onlar içinde iyi olmayacaktır. Eski zamanlarda yine stokçular ve fırsat zamcıları vardı. Vatandaşlar bu zamların altında eziliyor. Sonuçta yağını, şekerini almakta zorlanıyor. Her zor günlerde ya şirketler kazanıyor ya da zincir marketler. Ben vatandaşlarımızın stokçulara karşı, zam fırsatçılarına karşı her zaman kendi bakkalından alışveriş yapmasını istiyorum ve stokçulara asla fırsat vermeyelim. Benzinin çıkmasıyla ise küçük esnaf, orta gelirli vatandaşlar etkilenir" dedi.

Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu
Çıplak Vatandaş filmi gerçek oldu

YORUMLAR
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Şener Şen, Protesto, Ordu, Ünye, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Çıplak Vatandaş' filmi gerçek oldu - Son Dakika


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