Çivril\'de kan bağışına yoğun ilgi Kızılay\'ın ilçeyi sık ziyaret etmesini sağlıyor

Denizli'de kan bağışına en fazla katkı sağlayan ilçe olan Çivril'de, vatandaşların duyarlılığı Türk Kızılay ekiplerinin ilçeyi sık sık ziyaret etmesini sağlıyor.

Çivril Kızılay Şube Başkan Yardımcısı Asım Zeybek, ilçede ve kırsal mahallelerde kan bağışına yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, Çivril'in Denizli genelinde ilk sırada yer aldığını söyledi. Zeybek, daha önce İsmail Özcan İlkokulu'nda düzenlenen kampanyada 100 ünite kan toplandığını hatırlattı. Türkiye'nin kan ihtiyacının yaklaşık yüzde 95'inin Türk Kızılay tarafından karşılandığını ifade eden Zeybek, acil durumlarda ise doğrudan donörden hastaya yapılan bağışlarla ihtiyaçların giderildiğini kaydetti.

Aşevinden günlük 1300 kişiye yemek

Kızılay'ın sosyal yardım çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Zeybek, ihtiyaç sahibi ailelere düzenli nakdi yardım ve gıda kolisi desteği sağlandığını belirtti. Çivril'deki aşevinde günlük bin 300 kişilik yemek hazırlandığını ve yemeklerin 265 farklı noktaya ulaştırıldığını bildiren Zeybek, hizmetin Çivril Belediyesi, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında sürdürüldüğünü aktardı.

Dünya rekortmeni de Çivrilli

Çivril'in kan bağışındaki başarısının gurur verici olduğunu vurgulayan Zeybek, dünya kan bağışı rekortmeninin İzmir'de yaşadığını ancak aslen Çivrilli olduğunu belirtti. Zeybek, kan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür etti.