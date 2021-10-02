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Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler - Son Dakika

Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler

02.10.2021 11:34
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler, System.String[]

Kayseri'de, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Gülümseyin Çocuklar' Projesi kapsamında, çizgi film kahramanları 'Nasreddin Hoca', 'Tweety' ve 'Arı Maya'yı karşılarında gören köy okulu öğrencileri, eğlenceli vakit geçirdi.

Kayseri'de, Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Gülümseyin Çocuklar' Projesi kapsamında, çizgi film kahramanları 'Nasreddin Hoca', 'Tweety' ve 'Arı Maya'yı karşılarında gören köy okulu öğrencileri, eğlenceli vakit geçirdi.

Kayseri'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Seyyid Burhaneddin Gençlik Merkezi tarafından yürütülen 'Gülümseyin Çocuklar' Projesi kırsal mahallelerde eğitimlerini sürdüren çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. İncesu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde aynı sınıfta eğitim gören öğrencileri ziyaret eden gönüllüler, çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Çizgi film kahramanları 'Nasreddin Hoca', 'Tweety' ve 'Arı Maya'yı karşılarında gören öğrenciler, gençlik merkezi gönüllüleri ile oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Proje hakkında bilgiler veren Seyyid Burhanettin Gençlik Merkezi Gönüllüsü Seda Çelik, "Projemizin adı gülümseyin çocuklardır. Adı üzerinden de anlaşıldığı gibi amacımız çocukların yüzünde güzel bir tebessüm bırakmak, onlarla birlikte güzel vakit geçirip eğlenmek, aynı zaman da öğrenmektir. Projemiz kapsamında köy okulundaki çocuklarla vakit geçiriyoruz. Onlarla oyun oynuyoruz ve hediyelerimizi getiriyoruz. Amacımız, Kayseri'deki bütün köy okullarına ulaşıp, oradaki bütün çocuklarla vakit geçirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gönüllü Lideri Yasemin Zehra Özer ise, "Köy okulları bizim için önemli bir fırsat ve ruhumuzu tatmin edici bir etkinliktir. Çocuklarla buluşarak oyunlar oynuyoruz. Onlar mutlu oluyorlar ve onlar mutlu oldukça bizde çok mutlu oluyoruz. Çocukları güldürmek en büyük tutkumuz. Etkinliklerimizde çocukları oynatıyoruz, onlarla şarkılar söylüyoruz ve eğitsel oyunlar oynuyoruz. Topluca hareket etmeyi öğreniyorlar. Gücümüzün yettiği kadar bu etkinliklere devam edeceğiz. Çünkü biz bu durumdan çok mutluyuz. Çocuklar gülüyor, biz gülüyoruz. Hayat böyle daha güzel" diye konuştu.

Çocuklarda yapılan etkinliklerden çok mutlu olduklarını söyleyerek, kendilerini ziyaret gelip eğlendiren ağabeylerine ve ablalarına teşekkür etti. - KAYSERİ

Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler
Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler

Seyyid Burhaneddin, Arı Maya, Kayseri, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çizgi film kahramanlarını gördüler, gönüllerince eğlendiler - Son Dakika


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